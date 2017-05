Sánchez echa en cara a Díaz la abstención al PP y Díaz a Sánchez sus constantes bandazos

El debate entre los candidatos a las primarias del PSOE está siendo especialmente agrio entre Susana Díaz y Pedro Sánchez . Sánchez le ha echado en cara la abstención del partido al PP y Susana Díaz ha insistido en varias ocasiones en los continuos "bandazos" del exlíder socialista. López , por su parte ha hecho hincapié en que "mirar hacia el pasado no nos lleva a ningún lado".

Díaz a Sánchez: "Tu problema no soy yo, eres tú"

"Tu problema no soy yo, eres tú", le ha espetado la presidenta andaluza y candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez, a quien le ha reprochado que trate de "justificarse" en sus diferencias con ella.

"Si tu problema fuese yo, el problema habría acabado hace mucho tiempo", ha asegurado Díaz durante el debate entre los candidatos a las primarias, y ha agregado: "El problema es que de la Ejecutiva sólo quedan siete trabajando contigo; José Luis Rodríguez Zapatero ya no se fía de ti; Felipe González también piensa que lo has engañado".

Por ello, ha insistido en que el problema no es ella: "El problema eres tú y cuando la gente no se fía de ti, deberías hacértelo ver", le ha espetado después de que Pedro Sánchez le reprochara que le "cuestionara diariamente" durante su etapa como secretario general del PSOE

Agrio debate a cuenta del modelo territorial

Susana Díaz ha acusado al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez de tener una visión de España para cada día de la semana e incluso 19, una por cada comunidad y ciudad autónoma, mientras que el ex líder ha dicho de ella que no respeta la realidad plurinacional.

Díaz ha considerado que el PSOE perdió las elecciones pasadas porque Sánchez dio "muchos bandazos" y los ciudadanos no sabían qué estaban defendiendo en cuando a sistema territorial.

"Has entrado y salido de la declaración de Granada, Pedro", ha señalado Díaz, que en la mayor parte de su intervención se ha dirigido directamente a Sánchez, a quien ha reprochado que cambie de opinión en función de lo que le "viene bien", hasta el punto, a su juicio, de que tiene una visión de España para cada día de la semana o incluso una para cada comunidad y ciudad autónoma.

Sánchez ha contraatacado recordando distintas actuaciones y frases de Díaz, como cuando en 2006 votó a favor del Estatut o cuando dijo en 2014 que la soberanía es indivisible pero se puede negociar el término nación.

Del mismo modo, ha dicho que ni el vasco ni el catalán ni el gallego "son acentos", sino idiomas, y ha invitado a Díaz a reconocer la realidad plurilingüe del país.

Para el ex líder socialista, "hay una única soberanía, hay un único Estado, el estado español", pero es necesario "reforzar y reconocer una mayor pluralidad".

También ha señalado que él defiende "la España nación de naciones" que defendían Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.

López, por su parte, ha enfatizado que para los socialistas "un país, antes que una nomenclatura es un pacto entre ciudadanos libres e iguales". En varias ocasiones durante sus intervenciones, López ha hecho hincapié en que "mirar hacia el pasado no nos lleva a ningún lado".

El guiño de Sánchez a Patxi López

El es líder del PSOE Pedro Sánchez ha hecho un guiño al ex lehendakari Patxi López para que se una a su candidatura, incluso tras las primarias del próximo día 21, y le ha dicho que sus propuestas están incluidas en el proyecto que él encabeza.

Sánchez ha tendido la mano a López durante el debate que enfrenta a los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE, en el que ha insistido en apelar a la "responsabilidad histórica" de los militantes socialistas para saber que el domingo están ante una encrucijada "trascendental".

López le ha respondido que le parece muy bien que si no tiene ideas que coja las suyas.