Sáenz de Santamaría tacha la moción censura de "irreflexiva e irresponsable"

La vicepresidenta ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación durante un viaje a Arcos de las Salinas (Teruel) para firmar con el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para 2018.

Saénz de Santamaría ha explicado que el anuncio de la moción de censura hecho por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vuelto a provocar hoy un nuevo "varapalo" a las bolsas, así como una subida de la prima de riesgo a "cifras que desde hace tiempo no conocíamos".

A su juicio, "esta moción de censura que ha planteado el señor Sánchez ya nos está costando mucho dinero a los españoles en términos de confianza y de estabilidad".

"Colocar a España -ha añadido-, que está a la cabeza del crecimiento y de la creación de empleo y que es un país fuerte al que miran los europeos, en una debilidad porque, simplemente, el señor Sánchez no haya pensado bien las cosas, pues me parece que no es el mejor aval si pretende ser alguna vez presidente del Gobierno".

La vicepresidenta, que tenía previsto regresar con rapidez a Madrid para reunirse con órganos de dirección del partido para preparar la respuesta a la moción, ha expresado su deseo de que "cuanto antes podamos volver a trabajar en recuperar el ritmo de crecimiento y la estabilidad".