Sáenz de Santamaría sobre Susana Díaz: "Quiere poner la mano y que la cara la pongan otros"

Sáenz de Santamaría, en su intervención en el congreso regional del PP andaluz, se ha referido así a la propuesta de la Junta para que el Ejecutivo central "se quede" con el impuesto de sucesiones y "compense" a Andalucía por su recaudación.

"La señora Susana Díaz quiere la recaudación pero no recaudar, lo difícil es poner la cara, lo fácil es poner la mano y que la cara te la pongan otros", ha sostenido Sáenz de Santamaría.

Ha criticado la falta de "valentía" de Díaz y sus "excusas", y ha dicho que hay muchas comunidades donde "simplemente con buena gestión" y gastando "donde tiene que gastar" para crear riqueza y empleo han podido eliminarlo.

En ese sentido, ha opinado que en Andalucía no se hace porque no se sabe crear riqueza y empleo, porque no se gestiona "con eficacia" y porque no hay "valentía".

Ha aprovechado "ahora que piden la recaudación del impuesto" para recordar a Díaz los 7.000 millones que según los populares se ha ahorrado la Junta con el plan de pago a proveedores y con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ante lo que ha agregado: "Eso sí que es una buena recaudación que hizo la Junta".