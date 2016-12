Rufián, convencido de que habrá referéndum: "Quien crea que la independencia se puede parar en un despacho se equivoca"

El coportavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, está convencido de que habrá referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017, pues es un proceso que ya "no se puede parar en un despacho". Es más, apoya la posibilidad de que, si hay inhabilitaciones "en masa", la consulta se adelante.

"Quien crea que la independencia se puede parar en un despacho se equivoca. El referéndum se hará y además será vinculante. Eso significa que el día después pasarán cosas. Además, se ha planteado que, si se producen inhabilitaciones en masa, se adelante el referéndum, y yo estoy de acuerdo. Es una posibilidad", señala.

Un día después de la cumbre soberanista y de que el Gobierno haya manifestado por medio de su portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, que la consulta no tendrá lugar, el diputado de ERC asegura también que las posibles inhabilitaciones a cargos públicos catalanes por desacatar sentencias del Tribunal Constitucional terminarán ocurriendo.

Es un supuesto que ERC tiene "muy claro" que sucederá, pero el proceso seguirá, porque, antes que de los líderes políticos, el proceso soberanista es de la gente, dice. Rufián, de hecho, cuenta con una hoja de ruta nítida, incluso si se ratifican esas inhabilitaciones: "Se aprobarán tres leyes más, entre ellas la de la transición jurídica, que es una declaración de independencia de facto; se hará el referéndum y se pondrá en marcha el Estado de Derecho catalán".

La previsión de las fuerzas independentistas catalanas sitúa el referéndum en septiembre de 2017, un horizonte que tiene el visto bueno del Parlament y que no tiene en cuenta si la consulta está pactada o no con el Gobierno de Mariano Rajoy. El choque de trenes parece inevitable, algo que el independentismo, "guste o no", lleva en su idiosincrasia.

Según explica el diputado catalán, el proceso implica que "la legalidad española y la futura legalidad catalana acaben chocando", como se ha visto ya con la causa abierta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Por otro lado, si faltara una pieza para apuntalar socialmente el proceso independentista, esa pieza es, para Rufián, el movimiento que aglutina En Comù Podem, integrado en el grupo de Unidos Podemos en el Congreso. Sus votantes conforman ese espacio a la izquierda por el que se puede expandir el independentismo; de ahí que el diputado de ERC apele a Ada Colau: "Ojalá (Colau) sea coherente y nos ayude", ha apostillado.