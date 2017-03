Rivera pide a Javier Fernández un esfuerzo del PSOE para que haya Presupuestos

"Le pido, no que se sume al acuerdo Ciudadanos-PP, sino que nos permita sacarlos adelante. Ya que el PSOE no se moja y no quiere negociar los presupuestos, por lo menos que permita que salgan", ha subrayado.

Rivera ha hecho estas declaraciones tras la "visita institucional" que ha mantenido hoy con el presidente del Principado y de la gestora socialista, Javier Fernández, en la sede del Gobierno asturiano.

El encuentro, que se ha prolongado durante más de una hora y media, se ha centrado en asuntos de carácter regional, como la financiación autonómica o las inversiones en distintas infraestructuras, pero también en la situación política nacional o la crisis política en Murcia.

"Como no somos extraterrestres, hemos hablado de la situación política en general, de los presupuestos o la estabilidad política", ha señalado el líder de la formación naranja antes de reconocer que en el caso concreto de Murcia se mantienen aún las distancias con los socialistas.

Ciudadanos se ha ofrecido a apoyar la moción de censura en Murcia contra el presidente popular, investigado por el caso auditorio, si el PSOE acepta que se convoquen elecciones en otoño, una opción que los socialistas se niegan a asumir si no se reforma el estatuto de autonomía para que la próxima legislatura dure cuatro años.

Tras señalar que este asunto "ha coincidido casualmente con esta visita institucional en Asturias", Albert Rivera ha señalado que comparte con Javier Fernández la necesidad de que sean sus líderes y equipos regionales quienes continúen la negociación "para intentar poner en marcha ese intento de renovar el gobierno en Murcia".

"Espero que los próximos días, el PP mueva ficha y acabe quitando a su candidato imputado o que, en todo caso, consigamos un acuerdo para que esa moción de censura pueda prosperar y que Murcia deje de ser noticia por la corrupción", ha añadido.

Fernández y Rivera han coincidido además en calificar al PP de "irresponsable" por mantener a un presidente imputado por cuatro delitos" y en que "lo lógico sería que el Partido Popular modificara esa conducta y acabara poniendo a otro candidato".

Mientras eso no suceda, sus equipos seguirán tratando de acercar posiciones sobre una moción de censura en la que, según ha recordado Rivera, Ciudadanos quiere que se traduzca en un gobierno técnico que se dedique a ejecutar los presupuestos hasta una nueva cita electoral en verano u otoño, frente a la intención del PSOE de que el nuevo Ejecutivo se constituya para dos años con Podemos y otros partidos.

"Ahí nosotros no coincidimos porque no hay un nexo común, ni político ni económico ni fiscal con Podemos", ha agregado.

Rivera ha trasladado también a Javier Fernández la intención de su formación de colaborar con el Gobierno de Asturias puntualmente en temas importantes para la región, tras recordar que Ciudadanos ya ha apoyado los presupuestos del Principado de este año.

"Al margen de discrepancias, nos parece que es bueno que Asturias tenga presupuestos o que se modifique el impuesto de sucesiones. Estamos demostrando que somos una oposición responsable", ha afirmado Rivera, que ha recordado que la formación naranja también se ha implicado en los gobiernos de Andalucía y Extremadura.

Tras asegurar que Ciudadanos defiende la necesidad de que la política de infraestructuras tenga un carácter regional, Rivera ha señalado que van a intentar que el PP vaya incluyendo en sus presupuestos la inversión necesaria para que se vaya cumpliendo la planificación y el desarrollo de obras como la variante ferroviaria de Pajares, que ha calificado de fundamental, o el corredor Atlántico.

En cuanto a financiación autonómica, ha reconocido que ambos han mostrado su preocupación por la renovación de la ley, tras años de incumplimiento, y en la necesidad de que ésta garantice recursos suficientes a todas las comunidades autónoma.