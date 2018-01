Rivera pide directamente a Rajoy a cesar a Barreiro para apoyar los Presupuestos

Rivera ha respondido así en un desayuno informativo a las declaraciones de Rajoy en su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina sobre que nadie del partido naranja le ha puesto como condición el cese de Barreiro para respaldar las cuentas públicas. Aunque ha recalcado que esta condición "sine qua non" le tiene que haber llegado al Gobierno, porque "Maillo (el coordinador general del PP) lo sabe muy bien", el presidente de Cs se ha dirigido expresamente al jefe del Ejecutivo y le ha pedido que "cumpla su palabra".

Ha recordado que en el acuerdo para la investidura de Rajoy, el PP se comprometió a que los imputados por corrupción política abandonen su escaño y se defiendan en primera instancia. "Si cumple su compromiso, habrá presupuestos", ha dicho Rivera, que ha asegurado que podrá contar con, al menos, los 32 escaños de Cs, insuficientes en cualquier caso para sacar adelante las cuentas puesto que sumarían 169 de los 175 que suponen la mayoría absoluta del Congreso.

Por eso, ha lamentado que el PSOE se haya "podemizado" y le ha pedido que deje de "bloquearlas" con su "no es no", tras lo que ha cuestionado que siempre haya que depender del PNV para aprobar las políticas nacionales. "¿Cuándo vamos a acabar de 'pastelear' con los nacionalistas?", ha preguntado el líder de Cs, quien, a preguntas de la sala, ha asegurado no obstante que no le constan avances del Gobierno con otros partidos en la negociación de los presupuestos, pese a que el ministro Cristóbal Montoro ha dicho que tiene intención de presentarlas en marzo.

En su opinión, la legislatura "está en manos de Rajoy", por cuenta que cumpla con el acuerdo de investidura, y de que el PSOE "se baje del no es no".