Rivera ve lógico que se suspenda el acto del Matadero a favor del referéndum

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Rivera ha opinado que los independentistas no pueden sorprenderse de que se les impongan multas y que no les permitan hacer actos ilegales cuando se "vanaglorian" de no respetar la ley.

A su juicio, "no hay más democracia" que el hecho de que el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y todos los líderes políticos independentistas, reciban sueldos públicos y tengan grupo parlamentario a pesar de que están dando "un golpe" a la democracia.

Además, Rivera ha asegurado que hay que mejorar la Constitución, pero no "al ritmo de los delirios" del presidente de la Generalitat o planteando una comisión "para contentar al señor Puigdemont o Junqueras", ha dicho en referencia a la comisión de diálogo sobre Cataluña que ha propuesto el PSOE.