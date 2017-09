Rivera llama a los catalanes a no tirar su papeleta a "ese cubo de basura"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha llamado este viernes a los catalanes a que no tiren el domingo su papeleta "a ese cubo de basura" , en referencia a las urnas presentadas por la Generalitat, y que nadie "legitime" con su voto el "golpe" que quieren dar los independentistas.

En un acto celebrado en el espacio La Farga, al que han asistido unas 1.500 personas, según la organización, Ciudadanos ha advertido a los nacionalistas que no les "van a callar" y no cejarán en exigir urnas "de verdad", con garantías.

"Vamos a ganarles en las urnas con los votos, no con amenazas", ha dicho Rivera cargando contra el Govern por montar un referéndum "de caciques", como hacía Franco, Fidel Castro o Hugo Chávez, ha señalado. Gritos de "no votarem", "no tenim por" o "yo soy español" han sido algunas de las consignas que se han escuchado durante este acto multitudinario en contra del 1-O.