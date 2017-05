Rivera dice que el objetivo de Ciudadanos es ganar al PP y PSOE en 2019

Así lo ha manifestado Rivera a su llegada a la sede de la Presidencia de la Comunidad para asistir a los actos oficiales del Dos de Mayo, donde ha rechazado la posibilidad de que Ciudadanos apoye una moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Rivera ha destacado que las encuestas "multiplican por dos" el resultado de la formación naranja, al experimentar un crecimiento de 14 escaños, pasando de los 17 actuales a 31 (del 12,1 por ciento al 22,6 por ciento de los votos), situándose como tercera fuerza política por encima del PSOE.

El presidente de Ciudadanos ha recalcado que "el voto decisivo" en Madrid ha provocado que en la región "haya cambios", con las comisiones de investigación puestas en marcha en la Asamblea, así como que haya "un gobierno controlado por la oposición" que "tiene que rendir cuentas".

"El PP tuvo durante mucho tiempo la mayoría absoluta y estuvo haciendo lo que le daba la gana", ha dicho Rivera. Aunque ha comentado que hay que ser "prudentes" y "humildes", el líder de Ciudadanos ha indicado que estos resultados muestran "una novedad" en la política española, al igual que está sucediendo en muchas ciudades europeas.

"Por primera vez PP y PSOE sumarían menos votos que Ciudadanos y Podemos", ha señalado, al tiempo que ha explicado que el voto está evolucionando a "nuevas fórmulas". Sobre la moción de censura que Podemos pretende impulsar contra el Gobierno regional, Rivera ha manifestado que "podrían hablar" de apoyarla "si imputan a la presidenta de la Comunidad o si incumple el pacto de anticorrupción", pero "de momento, no lo hay".

"Podemos tiene que acostumbrarse a trabajar básicamente incluso cuando esta en la oposición y no vale arreglar en los despachos lo que uno no es capaz de ganar en las urnas", ha dicho Rivera, quien ha subrayado que el objetivo de Ciudadanos es "ganar en las urnas al PP y PSOE". El líder de la formación naranja ha instado a Podemos "a trabajar" y a hacer propuestas, ya que, a su juicio, "a veces les cuesta un poco a nivel parlamentario".

En esta línea, ha señalado que espera contar con el apoyo de la formación morada a apoyar su iniciativa de suprimir los aforamientos y a regenerar unas instituciones "injustas" con privilegios que "no tienen ningún sentido". "Si no fuera por nosotros, a los mejor este país no tendría presupuestos", ha recalcado Rivera.