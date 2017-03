Rivera avanza que Ciudadanos se reunirá con PSOE y Podemos para impulsar la limitación de mandatos y acabar con los aforamientos

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El líder de Ciudadanos ha explicado en una entrevista en Espejo Público que la próxima semana un equipo de su partido se reunirá con el PSOE y Podemos para llevar a cabo las propuestas incluidas en el pacto con el PP. Rivera lo ha avanzado en una entrevista en Espejo Público después de asegurar que su partido "va a sumar una mayoría para limitar los aforamientos" porque "el PP no tiene mayoría absoluta y todavía no se ha enterado" de que no pueden frenar determinados cambios.