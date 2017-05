Rivera acusa a Sánchez de volver a las andadas y mirar a Podemos y a los separatistas

Pero Ciudadanos, ha advertido en declaraciones en el Congreso, no pactará ni el Gobierno de España ni mayorías parlamentarias "con quien quiere romper el país". Según Rivera, España no necesita en este momento "soluciones de trinchera ideológica", insistiendo en que los remedios de la "izquierda trasnochada del siglo pasado" no sirven para resolver los problemas del siglo XXI, como no sirven tampoco las del PP.

Ciudadanos, ha señalado, está dispuesto a "dar la batalla" al PP en las urnas, en las siguientes elecciones, "pero no en los despachos", aunque si el PSOE quiere controlar el Gobierno y utilizar sus escaños para "pactar reformas y cambios" con ellos, estarán dispuestos a escucharlo. Lo que no hará su partido es respaldar ninguna "suma" con Podemos y los separatistas ni iniciativas para impedir que salgan adelante los Presupuestos ni las reformas necesarias para que el país avance.

Ha aprovechado el líder de Cs para recordar que la Unión Europea emplazó ayer a España a tomar medidas contra la corrupción y que el PP y el Gobierno siguen sin querer suprimir los aforamientos y poniendo "trabas" a la limitación de mandatos, dos propuestas incluidas en el pacto de investidura en favor de la regeneración. Por eso, ha pedido al Ejecutivo que "escuche" a la UE, no sólo para controlar el déficit sino también para acabar con la corrupción.