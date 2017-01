Albert Rivera: "A España le sienta bien la mayoría simple"

Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, considera que "a España le sienta bien la mayoría simple" porque todos moderan "los trapos sucios" y porque asegura que en dos meses han conseguido "más cosas que en años anteriores".

En una entrevista en Espejo Público ha señalado que la primera obligación del Gobierno en este momento "es que Montoro traiga los presupuestos al Congreso" y sólo así, si Ciudadanos ve lo que están negociando, cumplirán. "Ciudadanos no tiene complejos en apoyar", ha apuntado el líder del partido.

Rivera ha asegurado que van a poner en marcha medidas que "generan nuevos derechos a los españoles en el ámbito de la familia y de los autónomos". "Si el gobierno cumple -con estas medidas-, los 32 escaños de Ciudadanos permitirán que se tramiten los presupuestos", ha señalado.

Sobre regeneración democrática: "Es una ley que no es para Rajoy, es para siempre"

Además, espera que el PSOE "no vuelva al 'no es no'" y que "se siente en la mesa con el PP y Ciudadanos" para poder tramitar los presupuestos. "Ni siquiera hace falta un 'sí', con una mera abstención España podría tener presupuestos en 2017", ha recalcado.

En el capítulo de la regeneración democrática, Ciudadanos ha propuesto que se limiten los mandatos a ocho años, algo que, según ha asegurado el propio Rivera, "firmó el Partido Popular". "Vamos a hacer una ley que no es para Rajoy, es para siempre", apunta.

Sobre las primarias en Ciudadanos, Albert Rivera ha asegurado que la ejecutiva que encabeza "ha modificado los estatutos para que todo el mundo participe". "En el PP están prohibidas las primarias, aquí el presidente de la ejecutiva las abre", ha criticado.

En cuanto a los problemas internos en Podemos, el presidente de Ciudadanos considera que "es imposible tener un proyecto para España si no eres capaz de tener un proyecto para tu partido". "El modelo este de sumar a todo el que este cabreado es legítimo pero otra cosa es gobernar", ha expresado.

Sobre Podemos: "Sumar a todo el que este cabreado es legítimo pero otra cosa es gobernar"

Sobre el precio de la luz, Albert Rivera señala que el sistema energético español "no es competitivo". "Tenemos muchos impuestos sobre nuestra factura de la luz, es una factura opaca y difícil de interpretar", considera. El líder de Ciudadanos ha apuntado que "el futuro para España son las energías limpias".