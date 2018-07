Rita Barberá manifiesta al presidente de Les Corts su "derecho a no comparecer"

Asegura que "la petición no es congruente"

En el escrito que acaba de presentar ante el Parlamento valenciano, según ha podido saber EFE de fuentes parlamentarias, Barberá señala: "Resulta evidente que la finalidad de la solicitud de mi comparecencia, una investigación judicial que se encuentra bajo secreto sumarial, es ajena a mi actividad en la Cámara alta".

Ese sería, según la exalcaldesa, el "único supuesto previsto" legalmente para que la citada comisión parlamentaria requiera su presencia, cuya comparecencia había sido solicitada por el grupo parlamentario de Podemos.

La solicitud que le llegó a Barberá el pasado día 23 no expresa, según alega la senadora territorial y exdiputada autonómica, la normativa en que se basa el requerimiento o solicitud de comparecencia ante esa comisión "ni se ciñe a los usos y costumbres parlamentarias de Les Corts".

Además, la petición "no es congruente" con lo establecido en la ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana, que según destaca Barberá menciona entre otras cosas, en su artículo 16, que las comparecencias servirán para "informar sobre temas relacionados con su actividad parlamentaria de interés para la Comunitat".

"El objeto de una comisión parlamentaria no debería exceder del ámbito competencial que le corresponde y, en el caso que nos ocupa, de las facultades que la ley de senadores en representación de la Comunitat otorga a las mismas".

Por todo lo expuesto, "y con todo el respeto que profeso a Les Corts, primera institución de nuestra Comunitat, a la que he tenido el orgullo de pertenecer desde su primera Legislatura", añade Barberá, manifiesta al presidente de la Cámara su "derecho a no comparecer" ante la comisión "para fines distintos a los previstos legal y reglamentariamente". Asimismo, expresa su "disposición total a hacerlo siempre que la petición se atenga a la norma y no a otras razones".

El presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, se ha reunido con el presidente de la citada comisión, Alfred Boix, ante la recepción del escrito, fechado el pasado viernes aunque presentado esta mañana ante el registro de entrada de la Cámara.