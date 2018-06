El Rey regresa el viernes a Cataluña para la apertura de Juegos Mediterráneos

Felipe VI presenciará desde el palco del Nou Estadi de la capital tarraconense la inauguración de los Juegos, que comenzará en torno a las 21:00 horas, y no tiene prevista ninguna otra actividad institucional durante su estancia en la ciudad, según han precisado fuentes de la Casa del Rey.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha decidido aún si asistirá a esta ceremonia, porque no desea que la coincidencia con el Rey se convierta en un encuentro "protocolario" con una "sonrisa" y un "apretón de manos" como si no se hubiese producido el discurso del Monarca del pasado 3 de octubre, según ha explicado esta mañana la consellera Elsa Artadi.

Don Felipe acudió a Tarragona en marzo de 2015 para presidir la constitución del Comité de Honor de los Juegos Mediterráneos y regresó en mayo de 2016 para asistir a la presentación oficial de la mascota oficial de esta competición deportiva internacional.