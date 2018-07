El Rey invita a los partidos a no hacer una campaña "especialmente gravosa"

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha asegurado este lunes que en la conversación que ha mantenido con el Rey, el Monarca ha invitado a los partidos a no hacer una campaña electoral "especialmente gravosa" para el país ante el probable escenario de que haya elecciones el 26 de junio.

También el jefe del Estado, según el portavoz, le ha trasladado su deseo de que las fuerzas políticas "no cansen" a los votantes, que, si no hay acuerdo en el último momento, tendrán que volver a las urnas en menos de seis meses.

Después de mantener un encuentro de media hora con Felipe VI, en el marco de la tercera ronda de contactos del Rey con las fuerzas políticas para explorar qué posibilidades hay de llegar a un pacto que evite los comicios, el diputado de Foro, en una rueda de prensa, ha señalado que el Monarca aún tiene por delante "trayecto" antes de determinar si es viable "ese acuerdo de última hora".

Martínez Oblanca ha culpado a las "maniobras de supervivencia" del secretario general socialista, Pedro Sánchez, ayudado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de que los españoles tengan que volver a las urnas.

Su "supuesta capacidad de diálogo" de la que Sánchez ha presumido, ha señalado, se desvanece al haber empezado por "excluir al candidato ganador", refiriéndose a Mariano Rajoy.

"Es un axioma democrático que los acuerdos postelectorales nunca responden a intereses generales sino a particulares", ha señalado el diputado al afirmar que esto está sucediendo a nivel nacional y también ocurrió en Asturias cuando se impidió gobernar a Foro, en la anterior legislatura.

Por otro lado, y aunque aún no han hablado con el PP de "reeditar" la coalición con la que ambas formaciones concurrieron a las elecciones de diciembre, sí ha dado a entender que no habrá problemas para hacerlo al asegurar que "las cosas que funcionan bien no conviene cambiarlas".