El PP responsabiliza a Carmena del acto en el Matadero que recurre hoy y pide al resto de grupos que se sume

"Manuela Carmena tiene una responsabilidad política clarísima (...) es a ella a quien le corresponde parar este acto, es la alcaldesa de Madrid y por tanto tendrá que asumir las responsabilidades que le correspondan", ha afirmado el concejal.

Además, el PP ha indicado que a lo largo del día de hoy presentará el recurso contencioso administrativo anunciado el pasado viernes en contra de este evento, para el que el Consistorio madrileño, programado el próximo 17 de septiembre y para el que el Consistorio ha cedido un espacio de titularidad municipal .

Los 'populares' argumentarán su petición en el dictamen con el que el Tribunal Constitucional acordó la suspensión cautelar del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, donde se recordaba a los los poderes públicos su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

"Obviamente la cesión de un local de titularidad municipal para que se realice en un acto en lo que se va a hacer es incitar a la celebración de ese referéndum e incitar a la participación es ignorar el mandato del Tribunal Constitucional", ha asegurado hoy. Martínez-Almeida en declaraciones a la prensa frente a la Nave de Terneras.

El líder de los 'populares' madrileños ha subrayado la responsabilidad política de Carmena al no prohibir este acto, cuya autorización firma la concejala presidenta de Arganzuela, Rommy Arce.

Si la regidora tuviese "la firme voluntad de que este acto no se produzca" revocaría las competencias de Arce y lo prohibiría, ha asegurado Martínez-Almeida, crítico con que Carmena desvinculase a su equipo de Gobierno de la celebración del acto, pese a que quien solicitó la autorización formase parte de su lista electoral.

"¿Seguirá manteniendo el equipo de Gobierno que no tiene nada que ver con este acto de exaltación de un referéndum ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional?", se ha preguntado.

Para el portavoz del PP, la memoria con la que se autoriza el acto es "insultante" al afirmar que el evento "contribuye al desarrollo social, siendo por su finalidad, de aceptación popular generalizada, sin que se menoscabe el interés general". "Nos toman el pelo", ha apostillado.

El PP ha calificado la cesión de un espacio no "como una Carmenada más" sino como una "canallada" y ha acusado a la regidora de no atender a razones. Martínez-Almeida ha pedido a Carmena que se ponga en contacto con alcaldes y funcionarios que reciben "presiones, intimidaciones y coacciones" en Cataluña mientras que el domingo se va a exaltar la consulta; "No en nuestro nombre", ha exclamado Martínez-Almeida.

"Esperamos que el Ayuntamiento rectifique, que Manuela Carmena rectifique, que no vuelva a cometer el error que cometió hace tres meses dando pábulo a esos afanes independentistas e ilegales", ha añadido Martínez-Almeida, que ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que se sumen a su iniciativa y pidan la prohibición del acto.

El concejal confía en contar con el apoyo unánime del resto de grupos municipales salvo del de Ahora Madrid. A preguntas de la prensa, Martínez-Almeida ha condenado las pintadas falangistas con el escrito 'Muerte al separatismo. JFE. Arriba España' aparecidas en Matadero, que ve "lamentables".

El evento del próximo domingo en Matadero ha sido organizado por la asociación Madrileños por el derecho a decidir, que sostiene que "se realicen consultas sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada".

Se trata del segundo acto de este tipo que acogerán unas instalaciones municipales, tras el del pasado 19 de mayo en el Palacio de Cibeles al que acudió el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.