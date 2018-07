Rato no recuerda "para nada" que Camps le mencionara a Urdangarin

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado no recordar que el expresident de la Generalitat Francisco Camps le haya mencionado a Iñaki Urdangarin "para nada" durante la reuniones mantenidas en 2003 para la candidatura de Valencia a acoger la Copa América.

En su declaración como testigo por videoconferencia ante el tribunal que juzga el caso Nóos, que ha durado unos 9 minutos, ha detallado que, en el año 2003, siendo vicepresidente y ministro de Economía, representó al Gobierno en el consorcio para la candidatura de Valencia a acoger la Copa América.

Además, ha dicho que celebró "dos o tres reuniones" en su despacho de Madrid con el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà.

"Me reuní con ambos a raíz de cuál iba a ser la posición de la Administración General del Estado respeto a posibles incentivos o utilización de terrenos, me parece, por parte de los organizadores de la Copa América pero no recuerdo haber participado en ninguna reunión formal del consorcio", ha precisado.

Posteriormente informó al Rey Juan Carlos en la Zarzuela sobre cuál era la posición del Gobierno en ese asunto, durante una de las reuniones anuales en las que acudía al palacio.

"Creo que en una ocasión el señor Camps estaba presente en una reunión muy corta en la que informamos, él por su lado en representación de la Administración territorial y yo por el mío en la Administración General del Estado de cuestiones relativas a la Copa América", en algún momento de 2003, ha detallado.

El exvicepresidente ha señalado que en aquella época la organización de la Copa América estaba en competición y lo que abordaron fue cómo podía Valencia "competir o no con otras zonas del mundo que competían para la celebración de la Copa América".

"No recuerdo que el señor Camps me haya mencionado al señor Urdangarin para nada", ha recalcado.

Rato ha negado haberse reunido con Iñaki Urdangarin en el Palacio de la Zarzuela en el año 2003, tal como había declarado durante la fase de investigación del caso Nóos Diego Torres, socio del exduque de Palma en el Instituto Nóos.

Ha dicho que conoce a Urdangarin "de reuniones oficiales o de reuniones sociales por diversos motivos", pero que nunca ha tenido una reunión de manera específica con él.

"Si lo que usted me pregunta es si yo he tenido reuniones con el señor Urdangarin, la contestación es: que yo recuerde ninguna", ha respondido Rato al fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.

Durante la fase de investigación del caso Nóos, el juez José Castro abrió pieza separada para investigar una supuesta reunión en La Zarzuela en la que, según Torres, se negoció la organización de los foros Valencia Summit con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces presidente autonómico Francisco Camps. Entonces Rato ya declaró como testigo.