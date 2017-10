Rajoy pide a Puigdemont "sensatez" para evitar que tenga que aplicar el 155

Rajoy ha lanzado este mensaje a Puigdemont en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta del diputado del PDeCAT Jordi Xuclá la víspera de que se cumpla ese plazo para que rectifique su posición o, de lo contrario, recurrirá a ese artículo del texto constitucional.

El presidente del Gobierno ha pedido al parlamentario del PDeCAT que hagan un esfuerzo para convencer al presidente de la Generalitat de que no cree más problemas de los que ya ha creado porque, "si no -ha dicho- va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca".