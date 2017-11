Rajoy pide una "participación masiva" el 21D en Cataluña porque el objetivo es que las cosas "se normalicen"

Mariano Rajoy espera que las elecciones en Cataluña sirvan para "iniciar una nueva etapa" en la que "hay que mirar hacia el futuro porque la gente quiere tranquilidad y que las empresas funcionen bien".

Sobre qué sucedería en caso de que los independentistas ganaran las elecciones, el líder del Ejecutivo ha dicho que el Gobierno "tiene previstos todos los escenarios, pero no opina sobre acontecimientos que no sabe si se van a producir o no".

No obstante, ha reiterado que "es muy importante que haya una participación masiva y que todo el mundo vaya a votar". "Espero que la gente ejerza su derecho al voto y que de aquí vayamos a una situación de tranquilidad", ha dicho.