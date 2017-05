Rajoy pide "generosidad y grandeza" para lograr apoyos para los Presupuestos

Para buscar acuerdos, hay que "ceder un poco aquí, no mirar demasiado para el otro lado, ponerse en el lugar del otro y un poco de generosidad y grandeza, eso es lo que necesita España", ha dicho Rajoy en el discurso de clausura del congreso insular del PP de Tenerife. El presidente ha subrayado que se ha dado un primer paso con el rechazo de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, pero añadió que 175 votos no son suficientes para su aprobación definitiva.

"Vamos a hablar con todos, a escuchar sus razones y argumentos. Hemos demostrado voluntad y capacidad para llegar a un entendimiento", ha explicado en referencia a los acuerdos con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. "Si somos capaces de mantener un poco de estabilidad política, llegar a entendimientos y acuerdos, si somos capaces de hacer política de la buena, estoy convencido de que vamos a tener un futuro muy bueno por delante", ha vaticinado.

Ha rememorado la situación de España hace cinco años, cuando el país estaba en recesión, con un creciente desempleo, un sistema financiero en riesgo -ha dicho-, con todo el mundo pendiente de la prima de riesgo y con muchos reclamándole que pidiera el rescate de la Unión Europea. Y la ha comparado con la España actual, en la que el PIB crece al doble que la media de la UE, el empleo aumenta a un ritmo del 10 % anual, con la balanza de pagos en positivo y en el que se suceden "las buenas noticias", como el crecimiento de afiliaciones a la Seguridad Social.

En ese nuevo contexto es en el que ha enfatizado la importancia de acordar unos Presupuestos del Estado desde posiciones de "responsabilidad, sensatez y sentido común", como han demostrado el PP, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, que desde posiciones diferentes han enviado un buen mensaje a la sociedad española y un magnífico mensaje hacia el exterior, lo que refuerza la confianza y credibilidad del país. "Vamos a huir de la bronca, hay gente que vive en la bronca, de contar lo que va mal", ha dicho Rajoy y, aunque ha admitido que "hay cosas que mejorar", ha asegurado que el PP no quiere vivir de las malas noticias, sino trabajar para arreglar los problemas de la gente.

Por eso son tan importantes los presupuestos, ha insistido, porque "nadie en su sano juicio" quiere que una situación como la de hace cinco años vuelva a repetirse y porque, sin entrar en debates "de millones más o menos", serían muy positivos para España y para los españoles."Sería un disparate no aprobar los Presupuestos del Estado, seria negativo para españa y para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos y para los españoles", ha insistido.

El presidente del Gobierno se ha referido a las decisiones del ejecutivo favorables a Canarias y a la posición constructiva respecto al Gobierno de Canarias en defensa de los intereses generales. "No hemos entrado en trifulcas. Estamos para ser positivos, no para romper gobiernos ni para impedir que puedan actuar", ha señalado en referencia al Gobierno en minoría de CC. El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha agradecido a Rajoy el apoyo desde el ejecutivo central a las islas, y en particular los 452 millones de euros incluidos en los Presupuestos del Estado, la condonación del pago del antiguo Impuesto de Tráfico de Empresas, que ha supuesto otros 160 millones anuales, y la reforma del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago.