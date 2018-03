Rajoy avanza que subirá las pensiones mínimas y de viudedad en los Presupuestos de 2018

Además, Mariano Rajoy ha defendido que no piensa "dar marcha atrás" en ninguna reforma de pensiones realizada durante la crisis económica, ni la de 2011 con el PSOE, ni la de 2013 bajo su Gobierno, si bien considera necesario dar "un nuevo impulso" al Pacto de Toledo.

Durante su discurso en el pleno del Congreso en el debate monográfico sobre pensiones, Rajoy ha pedido a los grupos parlamentarios trabajar "desde este momento para alcanzar un acuerdo a lo largo de la tramitación" de los Presupuestos que serán aprobados en el Consejo de Ministros antes de finales de marzo.

Rajoy ha dicho que las medidas sobre pensiones que llevarán los Presupuestos de este año es un "esfuerzo adicional" que se puede hacer "ahora que la situación económica mejora".

Por eso, ha señalado que para preservar el actual sistema es necesario un "mínimo consenso a la hora de poner en marcha reformas imprescindibles" para enfrentar los "cambios constantes" y crear "más y mejor empleo".

"El Pacto de Toledo hoy necesita un nuevo impulso, pero no una rectificación. Su importancia y revitalización está precisamente en no volver a empezar de cero", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha propuesto "avanzar sobre lo construido y no dar marcha atrás en ninguna de las reformas de los últimos años".

La reforma de 2011 retrasó hasta los 67 años la edad de jubilación y la de 2013 cambió la revalorización de las pensiones, vinculada hasta entonces a la inflación, por una fórmula que tenía en cuenta la previsión de ingresos y gastos, y que desde entonces ha limitado las subidas en su resultado suelo, un 0,25%, además de introducir un cambio en el cómputo de la pensión inicial, conocido como factor de sostenibilidad.