Rajoy ofrece un gobierno moderado ante los intentos de Sánchez de presidir como sea

Rajoy ha reiterado su oferta de un gobierno de amplio respaldo parlamentario y que sea sustentado por PP y PSOE en la clausura de un acto del Partido Popular en Cuenca en defensa de las diputaciones provinciales.

El jefe del Ejecutivo, en su primer acto público tras conocerse que el Rey ha convocado una ronda con los líderes de los partidos los días 25 y 26 de abril, ha reprochado a Sánchez querer volver a la situación económica de España en 2011 y no tener claros ni sus objetivos ni las medidas para conseguirlos.

"Cuando habla con Ciudadanos tiene unas medidas, cuando habla con Podemos tiene otras, cuando habla con los dos no tiene ninguna y cuando habla con su partido no sabe qué decirle", ha señalado en referencia al secretario general del PSOE.

Frente a esa actitud ha garantizado que el PP tiene las ideas claras y, por eso, él defiende un gobierno con mayoría en el Congreso y el Senado y que genere confianza en los agentes económicos y sociales.

"No se trata de ser investido de cualquier manera, con Ciudadanos, con Podemos, con los nacionalistas. España necesita un gobierno con una mayoría moderada y, eso, todavía se puede hacer", ha aseverado.

En caso contrario, ha asumido que serán los españoles los que tengan que decidir en unos nuevos comicios.

Ante ese panorama, ha advertido al líder socialista: "La política del no, no y no, no sirve para construir nada positivo, ni en España ni en ningún país del mundo".

El presidente ha aprovechado para afear a los defensores de lo que denominan "nueva política" que su actuación se caracterice por "hablar mucho, decir poco y conocer menos".