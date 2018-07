Rajoy mantiene su oferta a PSOE y Ciudadanos: "Es lo único viable"

En esta semana en la que ha fracasado el diálogo entre PSOE y Ciudadanos con Podemos, Rajoy ha vuelto así a lanzar su oferta a los partidos de Pedro Sánchez y Albert Rivera, aunque les ha advertido de que la propuesta sobre la que quiere pactar es la que ha puesto sobre la mesa el PP, con sus cinco pactos de Estado.

Así, en la clausura de la convención del PP sobre el fortalecimiento de las instituciones, Rajoy ha subrayado que el pacto entre PSOE y Ciudadanos, que pretendía "derogar" todas las reformas del PP, ha sido "derrotado en las Cortes" y por eso la propuesta que "está en vigor ahora aquí" es la del Partido Popular.

"Y si quieren estamos dispuestos a hablar" de dicha propuesta, ha señalado el líder del PP.

Tras subrayar que su partido no ha participado "en ningún juego" ni ha querido convertir la política "en un espectáculo" ha insistido en la imperiosa necesidad de conformar un gobierno "en serio", y un gobierno que esté presidido por los 'populares', que fueron quienes ganaron los comicios.

Y ha dicho que los cinco pactos que propuso pueden ser "la base para un acuerdo", como también serán, si hay elecciones, "la base" para las propuestas que hará a los votantes.

Lo que dijeron los electores el 20 de diciembre, ha señalado Rajoy, es que "hay que pactar" y ha asegurado que su partido "entendió ese mensaje" y por eso el 21 hizo su oferta a socialistas y C's.

Una propuesta que, ha señalado, es "la misma que cabe hacer en el día de hoy". "La que era y la que es, es lo mismo", ha insistido.

Y ha explicado que la coalición entre PP y PSOE, a la que está invitado también Ciudadanos, es necesaria porque "la aritmética es la que es" pero también porque hay argumentos que justifican dicha aritmética.

Ha reiterado así, una vez más, que los tres partidos coinciden "en muchas cosas por más que haya discrepancias en otras también importantes", y entre esas coincidencias ha citado, una vez más, la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, el proyecto europeo, la lucha contra el terrorismo o la defensa de los derechos y libertades.

"Y luego discrepamos sin duda alguna en otras muchas cosas, pero para eso están precisamente los pactos y los acuerdos", ha dicho.

Tras recordar el ejemplo de otros países europeos, o subrayar el hecho de que ese gobierno tendría una "mayoría clara" en el Congreso, o insistir en que daría un buen mensaje a los inversores Rajoy ha concluido que la fórmula que él propone es "lo único que es viable, hoy y antes de hoy, desde el 21 de diciembre en nuestro país".

Ha advertido, eso sí, de que el gobierno que se constituiría estaría presidido por el PP, que fue "quien ganó las elecciones, y respetar la voluntad de la gente es algo muy propio de una democracia".

Y ha puesto de nuevo sobre la mesa los cinco pactos de Estado que propuso en su momento para los próximos cuatro años y que "pueden ser, y lo son, la base para un acuerdo" y "desde luego" serán si hay elecciones la base con la que pedirán el voto de los ciudadanos.

"Esta ha sido nuestra propuesta, la formación de un gobierno que dé solución a lo que los resultados electorales han dicho. Con contenidos, con propuestas", ha dicho Rajoy, quien ha criticado una vez más que el "PSOE no haya querido hablar con el PP" en todo este tiempo.

También ha tenido un reproche para ese "muestrario" de "dimes y diretes, reuniones, más reuniones, declaraciones, votos y televisiones".

Y ha querido subrayar que aunque la investidura es importante lo que "de verdad" importa es la conformación de un gobierno "que pueda gobernar, que tenga mayoría", que tenga "al menos un mínimo de cohesión en su ideario" y que sea "estable" y genere confianza.

En definitiva, ha señalado, un gobierno "en serio", recordando el eslogan del PP en las últimas elecciones -"España en serio"-.

"Los demás pueden seguir haciendo lo que quieran, yo no me voy a apuntar a nada que no sea sensato y serio y no piense en los intereses generales de los españoles", ha dicho.