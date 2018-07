Rajoy llamará a Sánchez para lograr un acuerdo tras el debate de investidura

Lo ha anunciado este jueves la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en una entrevista en una televisión nacional, en la que ha asegurado que Rajoy reiterará a Sánchez su propuesta de gran coalición con Ciudadanos al considerar que es lo mejor para el país.

"Sí, sí, lo hará, como lo ha hecho en otras ocasiones", ha respondido Cospedal al ser preguntada y ha insistido en que el PP va estar "luchando hasta el último día" para lograr el mejor gobierno para España.

"Nosotros lo vamos a intentar, lo hemos dicho por activa y por pasiva, (...) y cada uno que asuma su responsabilidad", ha afirmado la dirigente popular, que ha precisado que, pese al debate bronco de ayer, el PP no ha cerrado puertas a la negociación.

Ha advertido, no obstante, de que si el líder socialista no se mueve de su pacto con Ciudadanos y únicamente quiere contratos de adhesión es "muy difícil" que se puede llegar a acuerdos y, por tanto, habrá que ir a nuevas elecciones.

También se ha dirigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien le ha dicho que se "equivoca", si cree que va a decir al PP lo que tiene que hacer.

En su opinión, fue "curioso" que Rivera utilizara el debate para eso y ha dicho: "A ver si está pensando en una operación distinta" basada en tratar de "desmontar" al PP.

Ha recalcado que el candidato de su partido se llama Mariano Rajoy y ha señalado que ellos no han pedido al PSOE que quiten al candidato que "se han negado" a hablar con el PP y que ha tenido el "peor" resultado de la historia de los socialistas.

"Lo que ocurre es que Rivera sabe que en un posible pacto PP-PSOE, Ciudadanos no es necesario", ha subrayado, al tiempo que ha hablado de "excusas" para no ir más allá de intereses personales o partidistas, porque "la postura de Rivera y Sánchez, estuviera Rajoy o no, sería la misma".

Sobre un acuerdo PSOE-Podemos, ha señalado que "todo puede pasar", aunque ha señalado que siempre "los socialistas y los antiguos comunistas se han dado de tortas más que nadie".