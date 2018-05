Rajoy llama al diálogo y la colaboración para compartir un proyecto de nación

Rajoy ha lanzado esa apelación en un acto en Burgos sin referirse explícitamente a la situación de Cataluña, a la espera de que haya un candidato viable a ocupar la Presidencia de la Generalitat o se tengan que repetir las elecciones.

El jefe del Ejecutivo ha presidido en la capital burgalesa la firma de dos convenios para la rehabilitación de edificios históricos y ha visitado su catedral, donde se ha comprometido con el apoyo a la conmemoración del VIII centenario de este monumento.

A estos asuntos ha dedicado prácticamente la totalidad de su intervención y ha evitado contestar a los periodistas que le han preguntado por la polémica creada con las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez que emitió un voto particular discrepante a la sentencia de La Manada.

Tampoco ha hecho declaraciones sobre la situación en la comunidad de Madrid, que ha celebrado hoy su día a la espera de que el PP decida la persona que propondrá para sustituir a Cristina Cifuentes.

Sólo en un mensaje en su cuenta de Twitter ha felicitado a los madrileños, ha asegurado que Madrid es "una región pujante, dinámica y emprendedora" y se ha mostrado convencido de que se seguirá impulsando en ella el crecimiento, el empleo y el bienestar",

En su intervención en Burgos sí ha habido una referencia a las cosas que más le reconfortan en política, como el acto que ha presidido hoy, y a las que no lo hacen.

"Hay cosas más bonitas, como ésta, y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna", ha bromeado.

En concreto, Rajoy ha presidido la firma de dos acuerdos por los que se ha puesto en marcha la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción.

Ha sido al referirse a ellos cuando ha considerado que demuestran que "el diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional son el mejor instrumento para mejorar la vida de la gente, para dinamizar las ciudades y para compartir, todos juntos, un proyecto de nación".

Rajoy ha ensalzado igualmente la historia y raíces comunes de todos los españoles, que considera que, desde la pluralidad, la libertad y el respeto a las diversas manifestaciones artísticas y culturales del país, hacen una sociedad más fuerte, "unen y enriquecen".

En sus referencias al acuerdo relativo al antiguo Hospital de la Concepción ha señalado que supone "un pacto entre generaciones" porque va a volcarse en el pasado, como sede del Archivo Histórico Provincial de Burgos, y en el futuro, ya que será también un edificio dedicado a la Universidad.

Una mención que le ha llevado a asegurar que la Universidad es la institución que mejor representa el compromiso con los españoles del mañana.

Tras este acto, se ha desplazado a la Catedral de Burgos, donde se ha reunido con la Fundación VIII Centenario de este monumento.

"Esta conmemoración es un asunto de Estado, es algo que nos concierne a todos", había dicho previamente en su intervención en la firma de los acuerdos y en la que ha recordado que el proyecto de ley de presupuestos para 2018 reconoce este centenario como Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Tanto a la salida del primer acto como a su llegada a la catedral, Rajoy ha sido pitado por varias decenas de personas que han reivindicado la subida de pensiones y han protestado por el trazado del tren de alta velocidad que llegará a Burgos.

Herrera y el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Lacalle, en sus palabras previas a las de Rajoy le habían pedido celeridad para que el AVE llegue a esta capital.

El presidente del Gobierno les ha garantizado que ese tren será "pronto" una realidad y se seguirá trabajando intensamente para su conexión con el País Vasco.