Rajoy, a los independentistas: "Aquí no se amenaza a nadie. Se cumple la ley"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha rechazado este miércoles la interpretación de los independentistas catalanes sobre la decisión judicial de inhabilitar a Artur Mas y dos exconsejeras : "Aquí no se amenaza a nadie. Aquí se cumple la ley".

Mariano Rajoy ha salido así al paso de la reacción de los partidos soberanistas a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Mas por convocar la consulta del 9N, en su respuesta al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, durante el debate del pleno de la cámara sobre el Consejo Europeo de la pasada semana.

En su réplica a las intervenciones de los portavoces de los grupos, se ha referido a las palabras previas de Tardá en las que le había reprochado que mientras estaba en Bruselas en esa cumbre, en España había un ataque de los jueces a los derechos a las personas, en referencia a la decisión contra Mas y dos de sus exconsejeras.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que un principio básico, fundamental e irrenunciable de la UE es el Estado de Derecho.

"En Europa, todos los ciudadanos, incluidos también los gobernantes, están sometidos a la ley, y también las personas a las que usted se refiere", ha añadido en referencia a Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Tras preguntar si es que en Europa no hay que cumplir la ley o si la democracia y la ley no están indisolublemente unidas, ha instado a los independentistas: "Eso es sobre lo que tienen que reflexionar. Sin ley no hay democracia".

"Aquí no amenazamos a nadie. Aquí se cumple la ley porque es uno de los valores básicos de la Unión Europea, y en la declaración que se apruebe en Roma (en la cumbre con motivo del 60 aniversario de la firma de los tratados que dieron origen a la UE) figurará la obligación de cumplir la ley por parte de todos", ha añadido

A su juicio, es "absurdo" que él tenga que dar "a estas alturas esta suerte de explicaciones".

En esa línea, ha considerado que "lo más antieuropeo es saltarse la ley" y que esa es una de las razones por las que "nadie hace caso en Europa" a los planteamientos soberanistas, ya que estima que los ciudadanos quieren democracia y que los gobernantes respeten la legislación.

Rajoy ha insistido además en que los referendos deben ser legales y no se pueden realizar liquidando la ley.