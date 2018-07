Rajoy: "No se ha debatido nuestra propuesta porque PSOE y Ciudadanos lo hicieron imposible"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha acusado directamente a PSOE y Ciudadanos de ser los responsables de que vayan a celebrarse nuevas elecciones por no haber aceptado la gran coalición con el PP.

"Ellos lo hicieron imposible", ha sentenciado. Y frente al "postureo" y el "aparentar y aparentar para no llegar a ningún lado, aquí está un partido, el PP, como siempre útil a los españoles", ha dicho Rajoy en la clausura de la convención nacional de Nuevas Generaciones, en la que ha insistido en que su propuesta "era y sigue siendo la sensata", pero no fue debatida porque "el PSOE no quiso y Ciudadanos tampoco".

Ha admitido que en los próximos dos meses se hablará mucho de "quién es el responsable" de esta situación, y ante ese debate les ha dicho a los suyos: "en el PP podemos estar tranquilos, hicimos lo que teníamos que hacer sin caer en la ansiedad o en otras cosas o actitudes peores aún".