Rajoy cree que Bruselas da a Puigdemont el trato que merece y le pide diálogo

El desafío a la unidad de España es uno de los retos que Mariano Rajoy ha planteado ante un inicio de legislatura "esperanzador y tranquilizador", gracias a los acuerdos que han logrado el Gobierno y diversos partidos políticos.

Su intervención inicial la ha utilizado para destacar la trascendencia que otorga al diálogo después de un 2016 "atípico, incierto y políticamente convulso" y para advertir de que no hay que pensar que lo ocurrido el año pasado fue un mero "sarampión" contra el que España ya está vacunada.

"La política -ha precisado- no puede ser un enfrentamiento eterno y estéril; la política también es acordar y ceder en aras del interés general y del bien común".

De ahí que haya defendido hacer concesiones y asumir que "probablemente ninguna de las distintas formaciones políticas van a poder cumplir su programa de máximos".

Está convencido de que España va a continuar por la senda del crecimiento económico y el empleo, aunque ha alertado de una serie de incertidumbres de entre las que ha destacado el desafío independentista.

Ante el mismo, ha emplazado a Carles Puigdemont y a los partidos soberanistas a aceptar el diálogo y les ha garantizado que su disposición al entendimiento es "sincera y leal".

"Mi mano sigue tendida. Y me atrevería a decir que a algunos responsables políticos de Cataluña, y creo que a todos, les iría mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo", ha asegurado.

No obstante, ha advertido: "Dialogaré todo lo que tenga que dialogar sobre lo que se me plantee, pero no sobre lo que no me pertenece".

Ya en el turno de preguntas, ha considerado que la falta de apoyo de las instituciones europeas a Puigdemont es "el trato que merecía" ante su pretensión de defender el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Al hilo de la decisión de la Casa Blanca de suprimir provisionalmente la versión en castellano de su página web, Rajoy ha pedido a la Generalitat que sus portales de internet y los de otros municipios catalanes estén en español, además de en catalán.

Rajoy ha defendido la moderación, la sensatez, el sentido común y la estabilidad política para hacer frente a los partidos populistas y extremistas que surgen en Europa y ha apostado por seguir con la integración europea a pesar del "brexit".

"Creo en el proyecto europeo. Soy optimista. Estamos muy bien ahí", ha confesado Rajoy, quien ha vaticinado que "va a haber unos buenos gobiernos" en Francia y Alemania, donde este año hay elecciones.

También ha presagiado que los movimientos secesionistas, como el de Escocia o Cataluña, "van a quedar en nada". "Quien lo plantee unilateralmente tiene que saber que se va a ir de Europa. Son las reglas de juego que todos tenemos asumidas, muy claras y bien interiorizadas", ha advertido.

Rajoy no ha desvelado si María Dolores de Cospedal seguirá como secretaria general del PP tras el Congreso Nacional del partido y se ha limitado a asegurar que se adoptará una buena decisión.

Tampoco ha querido comentar las palabras de ayer de José María Aznar en las que lamentó que España se esté desvertebrando social, territorial y políticamente.

Lo que sí ha hecho el jefe del Gobierno es desvincular el apoyo previo del PSOE al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para que el Ejecutivo envíe las cuentas de 2017 al Parlamento.

También ha evitado ligar la falta de presupuestos a un adelanto electoral, ya que ha insistido en que tiene la intención de que la legislatura dure cuatro años.

Sí ha anunciado en el capítulo económico una reducción del 11% de las tarifas aeroportuarias en el plazo de cinco años y ha asegurado que no modificará en la presente legislatura el copago farmacéutico.

Respecto a Donald Trump, ha confiado en que España pueda mantener "las mejores relaciones posibles" con él desde la defensa de un modelo de sociedad "abierta e integradora", la cooperación multilateral y "la libertad de comercio".