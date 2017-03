Rajoy anuncia una inversión de 4.200 millones de euros en infraestructuras para Cataluña

En un acto sobre infraestructuras en Barcelona, Mariano Rajoy ha explicado que Rodalies es "una de las grandes prioridades" del Gobierno central, ya que es el servicio más cercano a los ciudadanos, pues sólo en Cataluña lo utilizan 400.000 personas cada día.

La previsión del Ejecutivo es destinar a la mejora de Rodalies unos 4.000 millones de euros de aquí a 2025, un plan que se llevará a cabo en dos fases: una hasta 2020, con una inversión estimada de 1.882 millones, y otra en el cuatrienio 2021-2025, con otros 2.000 millones.

Ante unos 500 empresarios y representantes de diferentes administraciones y partidos políticos, Rajoy ha garantizado que este plan de inversiones será "realista, viable y verificable en todas las etapas".

"Coordinaremos el plan con las distintas administraciones. Somos conscientes de la necesidad de hacer un esfuerzo especial. Se hará y se cumplirá", ha asegurado.

La otra gran apuesta del Gobierno en materia de infraestructuras ferroviarias, ha subrayado Rajoy, será el Corredor Mediterráneo, una "obra vertebradora" que permitirá conectar los principales nudos logísticos, centros de producción puertos y aeropuertos del Mediterráneo.

A este respecto, ha avanzado que los tramos catalanes del Corredor Mediterráneo pueden estar terminados en la primavera del año 2020.

Ha recordado que ya están adjudicados casi todos los tramos del Corredor Mediterráneo en Cataluña y que pronto se adjudicará el de Castellbisbal-Vilaseca

Además, según Rajoy, la circulación en pruebas del tramo entre Vandellós-Tarragona, con una inversión de 667 millones, se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2018.

Ha explicado asimismo que la primera fase de la lanzadera de El Prat, con 285 millones de inversión, ya está en marcha y hará de este aeropuerto uno de los mejor conectados de Europa.

Las inversiones del Gobierno también se destinarán a aeropuertos, con una inversión total de 240 millones hasta 2020, y a carreteras, con otros 850 millones, para la ampliación y mejora de vías como la N-240 o la N-II, mientras que a puertos se destinará cerca de 590 millones.

En total, ha asegurado Mariano Rajoy, la inversión del Estado en infraestructuras en Cataluña alcanzará los 4.200 millones entre este año y 2020.

Rajoy ha incidido en este acto con empresarios en que las infraestructuras son "un factor decisivo" para la mejora de la competitividad de la economía y para generar crecimiento, empleo y mejorar la calidad de vida de las personas.

Ha recalcado, en este sentido, que las infraestructuras españolas "son hoy un motivo de orgullo" porque son "de las mejores de Europa".

"A veces no somos conscientes de lo que tenemos y sólo prestamos atención a las carencias", ha señalado, a la vez que ha asegurado que ahora que España ha superado lo peor de la crisis y vuelve a crecer "podemos dar un nuevo impulso a la inversión en infraestructuras".

"Podremos hacer más cosas a medida que la economía consolide su recuperación, en toda España y también en Cataluña", ha indicado.

Rajoy ha puesto énfasis en la recuperación económica que ha experimentado el país tras la "crisis más grave" de su historia y ha defendido las medidas que ha impulsado el Gobierno estos últimos años para hacer posible esta mejora, con reformas como la del sistema financiero, el mercado laboral o el sector energético

Ha afirmado, en este sentido, que en la salida de la crisis en España no debe haber "ni marcha atrás, ni freno, ni olvido en un momento decisivo", ya que, "si se hacen las cosas bien, se abre la posibilidad de una larga etapa de crecimiento y prosperidad".

"No se puede dar marcha atrás en las reformas emprendidas, porque desandar el camino de las reformas sería tanto como desandar camino de recuperación", ha dicho, dejando claro además que "no se puede olvidar a quienes peor lo pasaron durante la crisis y a quienes aún no ha llegado la recuperación".

Al encuentro de hoy han asistido destacados directivos y empresarios españoles, como Florentino Pérez (ACS), Amancio López (Hotusa), José Luis Bonet (Cámara de Comercio de España), Alberto Palatchi (Pronovias), Miquel Valls (Cámara de Comercio de Barcelona), Joaquim Gay de Montellà (Fomento del Trabajo) o Salvador Alemany (Abertis).

También han acudido a la cita el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet; y representantes de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones y partidos políticos.