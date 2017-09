Rajoy advierte a la Generalitat: "No sigan adelante, están a tiempo de evitar males mayores"

COMPARECENCIA INSTITUCIONAL DE MARIANO RAJOY

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a los responsables de la Generalitat que "cesen en sus actuaciones" porque "saben que este referéndum ya no se puede celebrar" porque "nunca fue legal y legítimo" y están "a tiempo de evitar males mayores". "No sigan adelante, no tienen ninguna legitimidad, regresen a la ley y a la democracia", ha dicho Rajoy en una comparecencia en La Moncloa, en la que ha insistido en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".