Rafael Hernando: "En Podemos están a botellazos y dispuestos a sacrificar a un niño"

Éstas han sido las palabras que ha pronunciado durante el discurso que ha dado en el congreso nacional del PP, que ha empezado un día antes de la Asamblea de Podemos.

A partir de mañana la formación que lidera Pablo Iglesias resolverá qué rumbo tomar y con qué liderazgos, y en esa batalla interna, que se ha recrudecido, está jugando un papel protagonista Íñigo Errejón. Su enfrentamiento con Iglesias es notorio.

Frente a esa pelea, frente a su congreso, aparecen la unidad interna del PP y su cónclave para reactivarse como partido de centro, esencial en el nuevo clima de entendimiento.

Es lo que ha explicado Hernando: "los populistas del chavismo", según sus palabras, van a estar "en una plaza de toros a botellazo limpio y dispuestos a sacrificar a un niño". Con esa palabra se ha referido sarcásticamente a Errejón.

La contraposición es el PP, que apuesta por el entendimiento como "eje esencial" de su trabajo para sacar adelante una legislatura que es también una oportunidad destinada a "cumplir los retos pendientes".

En ese clima no caben "el 'no es no' o las políticas y medidas de eslogan y pancartas", ha sentenciado.

Los desafíos que aborda España son, para Hernando, la consolidación de un proceso de recuperación económica, con visos que invitan al optimismo: el Gobierno ha conseguido gracias a las reformas emprendidas, y en especial a los Presupuestos de 2016, ahora prorrogados, que el país sea el que más crece de Europa en términos de PIB.

Por ello, Hernando ha recalcado que "España no es el país negro que pretenden dibujar los populistas del chavismo".

Sin citar a Podemos ni a sus líderes, les ha acusado de "haber querido aprovechar en beneficio propio el dolor de tantas familias", como pusieron de manifiesto cuando en el Congreso de los Diputados ofrecieron al PSOE formar un Gobierno conjunto, pero con sus cargos en ministerios de relevancia o al frente del CNI.

"Los españoles les vieron el plumero" y comprobaron que "les importa un bledo", ha dicho.

Sobre Cataluña, el portavoz del PP en el Congreso ha subrayado que la unidad del país "no es fraccionable" porque la soberanía de una decisión así recae en el pueblo, y eso es "la garantía" de que "nadie va a romper España".

También ha querido mencionar Hernando la lucha contra la corrupción que han llevado a cabo el Gobierno y el PP, artífices, ha comentado, de "la mayor reforma" del sistema judicial con el único fin de "hacer frente a los corruptos" y "desterrar conductas de unos pocos".

Unos pocos, ha continuado, que "no sólo" infligieron "daño" al PP, sino que además llenaron a las filas populares de "vergüenza".

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha resaltado la solidez, responsabilidad y compromiso con la defensa del interés general de los 150 senadores del PP que, ha recordado, forman el 60 por ciento de la cámara.

Ha destacado su contribución "modesta", pero también "decisiva" para dar estabilidad a España.

Según ha defendido, el Grupo Popular del Senado también ha sabido interpretar el tiempo histórico que vive el país y, por eso, más allá de su mayoría absoluta, ha alcanzado consensos con otras fuerzas.

Como prueba de esa voluntad, ha señalado la reciente Conferencia de Presidentes autonómicos.