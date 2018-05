¿Qué significa aprovechategui?

Según el diccionario de la real academia de la lengua vasca, aprovechategui es el vocablo de uso coloquial con el que se designa irónicamente y de forma fina a las personas que sacan ventaja de una situación concreta.

¿En qué contexto calificó Mariano Rajoy de esta manera a Albert Rivera?

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera preguntó a Rajoy por qué no ha recurrido el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento de Cataluña, dos "prófugos de la Justicia" acusados de graves delitos tras haber dado "un golpe de Estado". Si no recurre, le dijo, "no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña".

Rajoy le dijo que está aplicando el artículo 155 de la Constitución "con prudencia y mesura pero a la vez con firmeza", y que además ha presentado 25 recursos ante el Tribunal Constitucional por actuaciones relacionadas con el proceso independentista, y este mismo miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros recurrirá la ley con la que se pretende la investidura de Puigdemont.

La única razón para no recurrir el voto delegado, aseguró, es que los servicios jurídicos del Estado consideran que el Gobierno tiene "falta de legitimidad" para presentarlo y hay precedentes que "aconsejan que no lo hagamos".

Rajoy precisó que no puede actuar de manera "caprichosa" y subrayó que haber presentado 25 recursos no le hace "sospechoso de nada, al menos en esta materia".

Rivera replicó que el recurso presentado por los diputados de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña ha sido admitido a trámite, por lo que pidió a Rajoy que no se ampare en ese argumento. "Esto no va por kilos, va por acertar", precisó.

Hablando de sospechas, añadió Rivera, la Fiscalía ha confirmado la utilización de dinero público en la consulta impulsada por Artur Mas, el 9-N, lo cual es una "tomadura de pelo" por la que pidió a Rajoy que "vigile" los recursos de todos los españoles o "haga responsable a alguien". "Solo le apoyaremos si vigilan de cerca lo que hacen los separatistas en Cataluña, si no no podrá contar con nuestro apoyo", advirtió.

Rajoy insistió en que también los diputados del PP en el Parlamento de Cataluña han recurrido ese voto delegado porque son quienes pueden hacerlo, pero no el Gobierno. Después de 25 recursos, reiteró, no tendría "ningún sentido" no presentar uno más si no fuera "para dejarle a usted hacer una pregunta".

"Escenificar un supuesto desacuerdo no tiene ningún interés", dijo Rajoy a Rivera, recomendándole a continuación que no dedique sus energías a criticar al Gobierno en una cuestión de Estado porque eso no le dará votos sino que se los quitará porque la gente "ve que está usted de aprovechategui en un tema importante".

Se mostró convencido de que el Gobierno y Ciudadanos tienen un objetivo compartido en Cataluña y le emplazó por ello a comportarse en Cataluña como lo está haciendo el PSOE, porque "sinceramente, nos iría mucho mejor".