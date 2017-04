Puigdemont se ha reunido con Carter para explicar y ser escuchado, no para una mediación

Ha asegurado que el objetivo no era pedirles nada ni "invitarlos" a mediar con el Gobierno central, según un comunicado de la Generalitat tras el encuentro. No obstante, ha dicho que al convocarse el referéndum ya se concretará el modelo de mediación y de observación internacional para que que se haga "con garantías".

Lo ha justificado alegando que todo conflicto político requiere "del conocimiento de la mediación" y del máximo número de observadores internacionales que garanticen el cumplimiento de las exigencias más rigurosas de los estándares internacionales, ha dicho.

Puigdemont participó el jueves en la reunión anual del Círculo de Embajadores del The Carter Center por invitación personal de Amble Moss, miembro de este círculo y del consejo consultivo del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) de la Generalitat, además de exvicecónsul estadounidense en Barcelona (1964-66) y exembajador en Panamá (1978-82).

Sobre su participación en el Círculo de Embajadores el jueves, el presidente catalán ha defendido hablar con toda la gente con experiencia en "resolución de conflictos a través de la mediación y el diálogo", para que puedan orientar al Govern sobre cómo aplicarlo en Cataluña.

En cuanto a la reunión de este viernes con Carter, han hablado durante 25 minutos de la situación política de Cataluña y del referéndum "que se celebrará en los próximos meses". Puigdemont ha añadido que Carter conoce bien y le interesa "qué pasa en esta parte del mundo", y el presidente le ha constatado el conocimiento y compromiso de Cataluña con desafíos actuales de la Humanidad, como la voluntad de acoger refugiados del Mediterráneo.

El presidente ha declarado que hace falta un diálogo sin condiciones con el Gobierno central y ha añadido: "Si hace falta la mediación de otra gente, por nosotros no será que no" exista un mediador. Ha pedido al Estado una propuesta porque la relación entre Gobierno y Generalitat no funciona: "Todo lo que hacemos las dos partes para que funcione no ha dado resultados".

Para él, la Constitución "prevé que pueda haber la petición de referéndum", por lo que ha negado que esta votación sea incompatible con la Carta Magna.