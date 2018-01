Puigdemont reconoce la veracidad de los mensajes: "Soy humano y hay momentos en que también dudo"

Mensaje completo de Carles Puigdemont:

"Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la privacidad, que nunca se han de violar. Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el Presidente y no me derrumbaré ni me echaré atrás, por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!"