Puigdemont publica un nuevo tuit con instrucciones para buscar dónde votar

El mensaje de Puigdemont incluye un enlace que, sin embargo, ya no es operativo y que el acceder al mismo advierte que la página no se puede mostrar". El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el cierre de tres nuevas páginas web para acceder a los puntos de votación del referéndum del 1 de octubre, entre ellas un enlace publicado también por Carles Puigdemont a través de Twitter.

Si encara no saps on has de votar l'#1oct

👉 Ves al pas 1

👉 Introdueix: https://t.co/NoJdxs0v6A

👉 Mira on has de votar pic.twitter.com/X3pbxsjY8Q