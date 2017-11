Puigdemont prepara una candidatura con exconsellers, independientes y sin altos cargos del PDeCAT

bajo la marca de 'Junts per Catalunya'

Bajo la marca de Junts per Catalunya, Puigdemont confeccionará una "lista del president" en la que el peso de la antigua CDC será mucho menor al que habría tenido en una candidatura convencional del PDeCAT y para la que, en cambio, prevé que tengan un papel relevante figuras independientes como la del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, encarcelado desde el 16 de octubre, a quien las fuentes consultadas sitúan como uno de los nombres deseados para el 21D.

"No haremos una lista camuflada del PDeCAT", han remarcado fuentes demócratas, que argumentan que el partido cede su plataforma electoral para que Puigdemont pueda defender su posición, sostiene desde Bruselas que sigue siendo el presidente del Govern "legítimo" de Cataluña- en unas elecciones "insólitas", convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy con el artículo 155 de la Constitución.

Según diversas fuentes del PDeCAT, en la "lista del president" no está previsto que participe "ningún cargo orgánico" del partido, lo que incluiría no sólo a la coordinadora general de los demócratas, Marta Pascal, sino también a la vicepresidenta de la formación y exconsellera de la Presidencia, Neus Munté, que se perfila como alcaldable por Barcelona.

En la lista que encabezará Puigdemont, que tiene de plazo hasta el próximo viernes para registrarse, tampoco está previsto que se incorporen la presidenta del consell nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, ni los presidentes de las federaciones territoriales del partido, ni tan solo el coordinador organizativo, David Bonvehí.

No obstante, hasta el viernes no habrá nada cerrado y seguirán los contactos para confeccionar las listas de Junts per Catalunya, unas conversaciones que, según las fuentes consultadas, pilotarán en buena medida Puigdemont y su antecesor en la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, hoy presidente del PDeCAT.