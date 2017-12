Puigdemont cierra la campaña desde Bruselas pidiendo un "voto útil de país para evitar una derrota para décadas"

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha pedido un "voto útil de país" para Junts per Catalunya el 21-D para que regrese el Govern cesado a la Generalitat y ha advertido de que "cualquier otro plan es la derrota para décadas" y entregar "la soberanía" a Mariano Rajoy.

PIDE NO ENTREGAR LA SOBERANÍA A MARIANO RAJOY

El número uno de Junts per Catalunya ha intervenido a través de videoconferencia desde Bruselas en un mitin final en la plaza de la Virreina de Barcelona, un mensaje que se ha podido ver simultáneamente en un centenar de actos electorales repartidos por toda Cataluña.

Puigdemont ha pedido un "voto útil de país porque lo que nos jugamos es el país" y ha señalado que cualquier otro plan que no sea restituir al Govern cesado "será la derrota y para décadas" También ha situado la lista de JxCat como la "herencia de Junts per Sí" (que compartían PDeCAT y ERC) y ha remarcado que "no está en juego quien gana las elecciones sino si gana el país o gana Rajoy, si regresa el 130 president, se llame como se llame, o gana el presidente 155", en alusión implícita al presidente del Gobierno español.