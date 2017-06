PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se unen para reprobar a Montoro por la amnistía fiscal

El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se han unido para reprobar al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, por haber beneficiado a los defraudadores con la amnistía fiscal aprobada en 2012 y que ha sido declarada inconstitucional. También, ERC, el PDeCAT, Compromís y EH Bildu se han unido a la iniciativa socialista que ha debatido el pleno del Congreso para ser votada el próximo jueves, y ante la que el PNV ha decidido abstenerse.

El grupo parlamentario del PSOE ha presentado una moción consecuencia de interpelación para pedir la reprobación del ministro ante la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula la disposición adicional primera del Real Decreto que aprobó la amnistía fiscal. La moción afirma que se benefició a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. Además, incide en que el ministro actuó en contra de los principios de justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles.

Montoro no se encontraba presente en el debate de reprobación, aunque horas antes afirmaba desde el Senado que la afrontaba con la normalidad propia de una democracia.

Durante el debate en el pleno del Congreso el diputado del PSOE Julián López, ha criticado que "la única enseñanza" que ha sacado el ministro es que debía haber utilizado otro instrumento legal" diferente del Real Decreto y ha lamentado que no haya asumido responsabilidades políticas. López ha reiterado que la amnistía fiscal ha beneficiado al extesorero del PP Luis Bárcenas que ha sido "la bóveda" de la corrupción de este partido y ha recriminado que Montoro impulsara esta amnistía mientras "miles de personas tenían que pagar más por los medicamentos, subía el IVA, aumentaban los recortes en la Educación y freía a impuestos a los pensionistas emigrantes retornados".

Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos el diputado Alberto Garzón ha señalado que la amnistía fiscal es un tema de enorme gravedad que requiere responsabilidades políticas y ha insistido en que el Gobierno era consciente de la inconstitucionalidad de la medida. Ha puntualizado que el Ejecutivo había hecho una estimación de la recaudación de la amnistía por lo que sabía dónde estaban los defraudadores.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten ha señalado que no solo el Parlamento reprueba a Montoro sino que también lo hace la sentencia del Tribunal Constitucional y ha criticado que el ministro haya premiado al defraudador y castigado al contribuyente cumplidor. También ha recordado que el gobierno del PSOE aprobó otra amnistía fiscal con el mismo mecanismo "perverso" y ha urgido al Gobierno a "aliviar" la carga fiscal a los contribuyentes bajando el IRPF.

El portavoz del PNV Aitor Esteban ha argumentado hoy que se abstendrán en la votación por "coherencia" ya que la amnistía fiscal no fue aplicada en las haciendas forales y en temas fiscales los nacionalistas vascos prefieren "no interferir". El diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha argumentado su voto a favor de la reprobación a Montoro porque la amnistía fiscal hizo que muchos contribuyentes no tributaran "ni un euro" y por los incumplimientos del Gobierno con iniciativas parlamentarias catalanas sobre la Estabilidad Presupuestaria "que nunca han cumplido".

Desde ERC la diputada Ester Capella ha criticado la falta de explicaciones de Montoro a la ciudadanía y ha dicho que la amnistía ha blanqueado el dinero que provenía de conductas ilícitas; el diputado de Compromís Ignasi Candela ha advertido al Gobierno de que "se cuide" de utilizar la amnistía como justificación para evitar el rescate ya que están "insultando a la gente honrada de este país".

Desde el grupo parlamentario del PP, la diputada Ana María Madrazo ha aseverado que el ministro "ha hecho bien su trabajo y ha sido eficaz" para sacar a España del "hoyo" en el que le dejó el PSOE.