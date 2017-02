PSOE y C's respetan la sentencia del caso Nóos; Podemos e IU creen que la justicia no es igual para todos

El PSOE respeta la sentencia y cree que el juicio ha sido "ejemplar" y muestra que la Justicia "funciona muy bien"

El exministro y eurodiputado Ramón Jáuregui, ha manifestado en nombre de su partido su "respeto más absoluto" a la sentencia que condena a seis años de cárcel a Iñaki Urdangarin y absuelve a la Infanta Cristina y considera que todo el proceso judicial del caso Nóos ha sido "ejemplar", algo que demuestra que el Estado de Derecho y la Justicia "funcionan muy bien".

"Creo sinceramente que este ha sido un juicio ejemplar en todos los sentidos y así lo valoramos. Por lo tanto nuestro respeto es máximo a la resolución judicial", ha señalado Jáuregui, que ha aprovechado para "reivindicar la importancia de la independencia del Poder Judicial" y, de hecho, considera que desde hace años España viene dando "buenas muestras de un Estado de Derecho que funciona muy bien, con separación de poderes e independencia de los jueces".

Ciudadanos cree que la sentencia demuestra que "hay que dejar trabajar a los jueces" sin interferencias de la política

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que la sentencia del caso Nóos es "un buen síntoma de los jueces, a pesar de las presiones que puedan haber recibido" y ha indicado que no le desea "el mal a nadie" pero "si alguien lo ha hecho mal que lo pague". El vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas, ha subrayado que la sentencia evidencia no sólo que en España la justicia "funciona", sino que "hay que dejar trabajar a los jueces" y "no interferir" desde el poder político. Villegas ha mostrado su respeto por la decisión judicial, que viene a constatar una vez más que "en España durante demasiado tiempo se ha estado robando demasiado", se ha estado actuando con "una falta total de límites" y gestionando el dinero público de manera "irregular".

En este caso, ha dicho por parte de responsables políticos como el expresidente de Baleares Jaume Matas, al que se ha condenado a tres años y ocho meses de prisión por adjudicar contratos millonarios al instituto Nóos saltándose todos los controles legales.

Alberto Garzón: "El absolutismo ha pasado, pero siguen conectados con algo divino"

El líder de IU, Alberto Garzón, ha afirmado que "el absolutismo ha pasado", pero los miembros de la familia real "siguen estando conectados con algo divino". Garzón, en su cuenta de Twitter, ha criticado que no se haya impuesto ninguna condena a la hermana de Felipe VI y que la sanción de cárcel a Urdangarin haya sido solo de seis años, cuando la Fiscalía pedía un total de 19.

"En dictadura o democracia, los Borbones siempre libran sus delitos. El absolutismo ha pasado, pero siguen estando conectados con algo divino", ha afirmado Garzón en la red social. Según el coordinador federal de IU, "el ciudadano Juan Carlos de Borbón dijo que la ley era igual para todos", pero ha añadido: "Como sucesor de Franco, sabía que siempre hay 'nobles' excepciones". En un tercer tuit, Garzón señala: "cuando arranquemos al poder un referéndum sobre república o monarquía, también votaremos pensando en la Infanta".

Podemos Andalucía: "Hay justicia de pobres y otra de ricos"

La coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha indicado que la sentencia del caso Nóos "desvela que la justicia no es igual para todos" y que tiene "dos varas de medir". Señala que su contenido demuestra que "hay mano dura con quienes se movilizan, con los pobres", y que al final "hay una justicia de pobres y una justicia de ricos" en un país como España donde hay "guante de seda con los corruptos".

Rodríguez ha apuntado que en España "uno de cada cuatro euros, más de 40.000 millones de euros, se pierden en la alcantarilla de la podredumbre de la corrupción", por lo que una sentencia como la del caso Nóos conlleva que "sigamos teniendo la sensación que hay una justicia con dos varas de medir".

Homs carga contra la sentencia, la Fiscalía y Miquel Roca

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha cargado contra la sentencia, pero también contra la Fiscalía y el abogado de la Infanta, el antiguo secretario general de CDC Miquel Roca. Lo ha hecho en diversos mensajes en su perfil de Twitter, donde ha reaccionado con un "y ahora 'te lo afino en el Supremo' y todos a casa" ante el fallo judicial, con el hashtag 'oletu'.

También ha calificado de curioso que la Fiscalía avanzara que valoraría el ingreso inmediato en prisión de Urdangarin si la condena superaba los seis años: "Qué casualidad todo".