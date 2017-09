El PSOE reitera a Rajoy "todo su apoyo" y marca distancia con Podemos

El PSOE ha vuelto a dar "todo su apoyo" al presidente Mariano Rajoy para que defienda el Estado de Derecho frente a los secesionistas catalanes y ha avisado al líder de Podemos , Pablo Iglesias , de que "no es tiempo de nominalismos ni luchas partidistas porque nos estamos jugando la propia democracia".

Poco después de la reunión que han mantenido en la Moncloa el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la número dos de los socialistas, Adriana Lastra, ha comparecido en el Congreso para reiterar que ante el desafío secesionista catalán la respuesta del PSOE es "anteponer los intereses generales del país a cualquier otro".

"Ayer y mañana y especialmente hoy, la respuesta de las fuerzas políticas democráticas no puede ser más que la legalidad democrática, porque sin respeto a la ley no existe democracia", ha defendido la dirigente socialista.Según ha confirmado, la comunicación entre Rajoy y Sánchez es "constante, como no puede ser de otra manera", y lo único que sigue pidiendo el PSOE al Gobierno es "proporcionalidad" y "mesura" en sus actuaciones.

Lastra, que ha acusado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de actuar con "autoritarismo" y "mala fe", se ha mostrado convencida de que ayer, con la aprobación de la ley de referéndum en Cataluña, se produjo una vulneración de los derechos de los catalanes.

La número dos del PSOE ha lamentado el "bochornoso espectáculo" que encabezó ayer Forcadell en el Parlamento catalán y la "burla" a los ciudadanos que ésta perpetró "retorciendo hasta el extremo los procedimientos y las reglas del juego para impedir el debate".

Tras insistir en que el presidente Rajoy ha encontrado en Pedro Sánchez "la responsabilidad, sentido de Estado y respaldo a las decisiones" que está adoptando en defensa de la democracia, ha subrayado el "mensaje de confianza" que el PSOE quiere trasladar con su propuesta de abrir un marco de diálogo para desbloquear la situación de Cataluña.

Optimista ante la posibilidad de que, no sólo el PDeCAT, sino también ERC se sienten finalmente en esa comisión a discutir sobre la estructura territorial y el modelo de país, Lastra ha recordado que para el PSOE "lo importante" no es que se ponga en marcha "antes o después del 1 de octubre", sino conseguir el consenso necesario entre una amplia mayoría para que comience a funcionar.

A ese respecto, se ha mostrado convencida de que "la totalidad o casi la totalidad de la Cámara" estará de acuerdo con "afrontar este reto", que ha comparado con el de la Transición Española, ya que ha dicho que espera que se haga "como hace 40 años" cuando se salvaron las diferencias para buscar una solución al problema central de España.

Por su parte, la diputada del PSC y miembro de la dirección del grupo Meritxell Batet ha justificado el registro de la propuesta en la necesidad de iniciar un diálogo "imprescindible y urgente de todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara".

Batet ha subrayado la urgencia de emprender esa "senda de diálogo y negociación sincera y profunda" para resolver "el problema de fondo", porque una vez cumplamos la legalidad "la solución política queda pendiente".

"Vamos a abrir la ventana de oportunidad", ha proclamado Batet, que ha incidido en que desde Cataluña los ciudadanos "nos están esperando para que hagamos política".