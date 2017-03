El PSOE dice que las elecciones en Murcia no son eje de negociación, sino un Gobierno de cambio

Tras reunirse con el líder de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, González Tovar ha dicho que el debate comicios sí o no "les ha hecho perder mucho tiempo", por lo que ha pedido a Ciudadanos que "huyan de falsos debates" alejados del principal objetivo de la moción de censura que es lograr un Gobierno de la regeneración y del cambio.

"Lo importante no es elecciones sí o no, es regeneración sí o no y cambio sí o no", ha reiterado el líder socialista, quién entiende que "el dilema es complicado" para la formación naranja. "Les guste más o menos, son ellos los que tienen que tomar la decisión", ha aseverado.

Tras agradecer a Podemos una negociación en la que han llegado a un consenso que debe ser refrendado por las ejecutivas regionales de ambos partidos en sendas reuniones programadas para el próximo lunes, González Tovar ha asegurado que ya sólo queda intentar "pequeñas dificultades que siguen en el camino". Para el secretario general del PSRM-PSOE, "no es honrado" que haya un nuevo gobierno que, en el plazo de seis meses, deba convocar comicios, debido a que continuaría la "inestabilidad política" generada por la situación judicial del presidente de la Comunidad.

Sin embargo, se ha mostrado abierto a introducir en la reforma del Estatuto de Autonomía que las elecciones conlleven una legislatura de cuatro años aunque se convoquen antes del año 2019, y ha agregado que hay tiempo para "acelerar" el debate, para cuyo acuerdo, ha reconocido que sería necesario el apoyo del PP.

González Tovar ha asegurado que seguirán negociando "hasta el último minuto" antes de la votación un acuerdo de gobernabilidad que solucione la crisis institucional y "no que sirva para que se estanque o retroceda", como, en su opinión, está ocurriendo en la actualidad.

Respecto a la reunión que van a mantener el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con el presidente de Asturias y de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, el secretario general del PSRM-PSOE se ha mostrado convencido de que "habrá plena sintonía" sobre la crisis de la Región de Murcia. Finalmente, ha pedido a Ciudadanos que envíe sus aportaciones para mejorar el documento de gobernabilidad que debatirán en el Comité Regional del próximo lunes para el visto bueno.