El PSOE aprueba por unanimidad aplazar su congreso hasta formar gobierno

El Comité Federal del PSOE ha aprobado por unanimidad aplazar la celebración del 39 Congreso Federal, donde se tiene que elegir al secretario general, hasta que haya un nuevo gobierno, por lo que se ha optado por no fijar una nueva fecha.

Todos los barones territoriales han respaldado la propuesta de Pedro Sánchez y de su dirección de posponer el congreso ordinario que se había programado el 20, 21 y 22 de mayo, dos semanas después de las primarias en las que los militantes iban a haber elegido al secretario general.

Al haber consenso, se ha aprobado de forma unánime el texto que deja sin efecto el calendario que el Comité Federal aprobó en su reunión del pasado 30 de enero. En vísperas de aquella cita, federaciones como Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana reclamaron que el congreso fuera en mayo, en vez de en junio, como propuso Ferraz en un principio.

En esta ocasión, no ha habido voces discrepantes y se ha apoyado la propuesta de posponer la asamblea, que el partido celebra cada cuatro años, debido a la incertidumbre que rodea el proceso de investidura.

"El PSOE no puede mezclar el proceso congresual con otras cuestiones que son mucho mas importantes", ha insistido. Sobre si compartía que fue una equivocación que se pusiera la fecha de mayo, la presidenta andaluza, Susana Díaz, no ha querido ser tan explícita, si bien ha advertido de que el PSOE ha cometido "muchos errores" en el pasado y ha defendido que es preciso "hacer autocrítica de lo que no hace bien para corregirlo y hacerlo bien en el futuro". "Errores hemos cometido muchos, en general", ha apuntado Díaz, quien no ha querido concretar a qué se estaba refiriendo.

Al ser preguntada si aspira a liderar el PSOE, Díaz ha insistido en que los socialistas no están en eso y en que "lo que toca es que España tenga gobierno", si bien ha garantizado que ella "siempre" aspirará a un PSOE "fuerte, con un proyecto definido de partido y de país".