El PSOE aprobaría negociar con Cataluña una tercera vía sin derecho a decidir

"Si la Generalitat tiene una tercera vía que no pase por el derecho de autodeterminación, el PSOE estaría de acuerdo en que se hablara", ha dicho Fernández en rueda de prensa.

Según ha explicado, el Gobierno de Mariano Rajoy no le ha "comunicado nada" sobre que haya empezado una negociación con Cataluña, aunque se ha mostrado confiado en que, si es así, Rajoy le informará: "Si hay ese tipo de negociación, supongo que lo hará".

"No me ha dicho el presidente del Gobierno que haya comenzado ninguna negociación, no lo sé", ha subrayado Fernández, después de que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, desvelara en las últimas horas que hay contactos "a todos los niveles", algunos discretos; mientras que el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha negado que haya ningún tipo de negociación.

Tras valorar el planteamiento de Mas sobre una tercera vía para resolver la crisis institucional de Cataluña, Javier Fernández ha recalcado que también el PSOE tiene "una tercera vía, que es federalizar el Estado" a través de una reforma de la Constitución.