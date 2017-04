Las reacciones de los partidos políticos tras la dimisión de Esperanza Aguirre

La dimisión de Esperanza Aguirre no ha pasado desapercibida en el panorama político. Desde el PSOE y Ciudadanos señalaban que la ya exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid estaba "acorralada" por la corrupción, mientras que desde Unidos Podemos se preguntan "cómo será lo que aún no conocemos de corrupción".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha dicho que la popular Esperanza Aguirre ha dimitido "acorralada" por la corrupción y ha deseado que "no vuelva" a la política.

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento se ha pronunciado de este modo en una comparecencia ante los periodistas en la misma sala en la que momentos antes la portavoz del PP y edil Esperanza Aguirre ha anunciado su dimisión tras la detención y el encarcelamiento del expresidente madrileño El juez envía a prisión sin fianza a Ignacio González en el caso Lezo.

"Si hay algo que ataca la democracia es romper las reglas del juego", ha reflexionado la portavoz socialista en una comparecencia en la que ha estado acompañada de la secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández. "El PSOE hace tiempo que ha venido pidiendo su dimisión, desde que saltaron escándalos de Púnica o Gürtel", ha dicho la edil socialista, quien ha considerado que la permanencia de Aguirre en el Pleno era negativa para la democracia, el Pleno y la vida política de Madrid.

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, se ha referido este lunes a la decisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre de dimitir como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital para apuntar que "hace mucho tiempo que tendría que haberse ido". "Espero que a la tercera vaya la vencida; hace mucho tiempo que tendría que haberse ido", ha escrito el dirigente socialista en su cuenta personal de Twitter.

Hernando ha hecho este comentario nada más conocer que Aguirre abandona todos los cargos públicos que ocupaba tras el encarcelamiento del que fuera su 'número dos', Ignacio González, por su implicación en la 'Operación Lezo' en la que se ha destapado una presunta corrupción en el Canal de Isabel II que presidió Ignacio González.

Villacís: "No es el caso Aguirre, es el caso del PP"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que se engaña quien piense que esto es el caso Aguirre. "No es el caso Aguirre (...) es el caso PP". Del Partido Popular ha asegurado que "es un partido que está dispuesto a sacrificar a peones" e "incluso a reinas", en referencia a Aguirre, pero que lo hace "buscando su propia supervivencia", mientras que de la ya exportavoz del PP en el Consistorio ha dicho que estaba "acorralada" por la corrupción tras la detención y el encarcelamiento del expresidente madrileño Ignacio González.

Villacís ha pedido a los ciudadanos el "único castigo que vale": no inmunizarse ante la corrupción y retirar su confianza al Partido Popular en las urnas. "Lo que me vale es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños porque es evidentemente que no se lo han ganado".

Su formación no confía en el PP, ha asegurado y por eso antes de darles el Gobierno en la Comunidad de Madrid lo primero que pusieron delante fue un pacto anticorrupción. "Desde que estamos nosotros condicionando en la Comunidad de Madrid cada imputado se tiene que ir", ha afirmado. Villacís atribuye la remisión del informe sobre el Canal de Isabel II a la Fiscalía por parte de la presidenta autonómica Cristina Cifuentes a la presión de los tres grupos regionales en la Asamblea: Ciudadanos, Podemos y el PSOE.