El PSC diseña su estrategia para las generales a la espera de la decisión de Batet

Empezará a las 10.30 horas y se centrará en dos candidatos: Meritxell Batet, que todavía no ha dado un paso al frente pero cuenta con el aval de la dirección y del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el exsenador Carles Martí, que sí ha anunciado querer ser candidato.

Si finalmente Batet decide presentarse --este jueves ha abierto la puerta a hacerlo-- y no se presenta una tercera candidatura, Martí podría dejar el camino libre a la que fue 'número 2' de Sánchez en las últimas elecciones, lo que evitaría la celebración de primarias. La intención de Martí cuando anunció que quería presentarse a unas primarias era ejercer de contrapunto a Chacón, que el 20D cosechó los peores resultados en unas generales: el PSC cayó a la tercera fuerza en Catalunya con ocho diputados, lejos de los 14 de 2011 y los 25 de 2008.

Son pocos los dirigentes que defienden unas primarias porque creen que ahora pueden ser más perjudiciales que beneficiosas para el partido: queda poco margen para explicar a la militancia el porqué de un cambio de candidato después de que las elecciones se hayan precipitado. Fuentes socialistas consultadas por Europa Press dan por hecho que Batet aprovechará este viernes para anunciar su candidatura, por lo que las primarias dependerán de si Martí mantiene la suya o si decide descartarse.

Martí ha dejado este jueves en el aire la posibilidad de no presentarse finalmente: "Si hay otras candidaturas estoy dispuesto a hablar. No voy con el piñón fijo". La lista del PSC en las últimas generales se cerró con polémica, ya que el exlíder del partido, Pere Navarro y el exportavoz socialista en el Parlament Maurici Lucena aspiraban a formar parte de ella en puestos relevantes, pero Navarro no fue incluido y Lucena ocupó el seis, quedándose sin escaño.

Ahora la situación es dispar: Navarro se ha ofrecido de nuevo a formar parte de la candidatura, mientras que Lucena ya ha comunicado que no quiere en ningún caso volver a las listas, ya que su futuro está alejado de la política, han explicado fuentes socialistas. Navarro ha defendido su presencia en la candidatura argumentando que le gustaría estar en el Congreso que aborde la reforma constitucional, ya que reivindica que fue uno de los primeros dirigentes en proponerlo y, por lo tanto, en hacer "nacer" este proyecto.

Si finalmente hay primarias, el proceso se iniciará este fin de semana, cuando el PSC tiene previsto informar por carta a los afiliados; la primera semana de mayo se reservará para la recogida de avales y, en caso de que haya más de un candidato, se procedería a una votación prevista para el fin de semana del 14 y 15 de mayo.