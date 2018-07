Prohibir las amnistías fiscales y otras medidas que ha anunciado Sánchez para su legislatura

AMNISTÍAS FISCALES

Pedro Sánchez ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de que haya nuevas amnistías. Ha reconocido la imposibilidad de publicar los nombres de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal del anterior Ejecutivo porque el Tribunal Constitucional ya la declaró nula en una sentencia "durísima" que señaló, además, su irretroactividad.

EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE FRANCO

El presidente del Gobierno ha asegurado que su decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos es "firme" y que se materializará en "muy breve espacio de tiempo". "Su materialización, a falta de los últimos retoques, será en breve, en muy breve espacio de tiempo", ha dicho.

PENSIONES SEGÚN EL IPC

Sánchez ha instado a todos los grupos parlamentarios a apoyar la actualización de las pensiones conforme a la inflación y "al coste de la vida", un compromiso que ha adquirido el Ejecutivo tras la demanda de los pensionistas en las calles.

Sánchez ha tendido la mano a todos los partidos políticos para construir un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y la viabilidad del sistema de pensiones y ha afirmado que el Gobierno es consciente de que se trata de un desafío. Ha reiterado que ante el deterioro del equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y para volver a llenar el Fondo de Reserva, "la hucha de las pensiones", es una obligación moral "garantizar pensiones dignas que no pierdan poder adquisitivo".

Sánchez ha abogado por medidas que racionalicen el gasto de la Seguridad Social y que fomenten la igualdad y la conciliación, al tiempo que proteja a los colectivos más vulnerables. En su opinión, la creación de empleo no es suficiente para reequilibrar el déficit de la Seguridad Social, aunque ha insistido en que el peso de los salarios se tiene que recuperar con los contratos indefinidos.

DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El presidente ha reafirmado la intención del Ejecutivo de introducir en el ordenamiento jurídico el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales tras la sentencia de 'La Manada'.

"Que quede claro señorías: si dice no es que no, y si no dice que sí es que no", ha subrayado Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante el pleno. Según ha manifestado, la forma en que se hacen las lecturas de las normas jurídicas "parecen contradecir el espíritu" actual de sociedad española.

Así pues, el líder del Ejecutivo ha defendido la incorporación de la perspectiva de género a toda acción de la administración de Justicia que, en su opinión, ha estado "ausente durante mucho tiempo".

CATALUÑA

Sánchez ha dejado claro que el objetivo del diálogo que ha abierto con el nuevo Ejecutivo catalán es acordar "unión y convivencia" y ha prometido que correrá "la carrera de fondo" que asume tendrá que hacer para lograrlo combinando "determinación y generosidad". "Dialogar no es ceder, dialogar es hacer política", ha insistido.

"Esa carrera exigirá determinación, templanza, sentido de Estado y generosidad por parte de todos", ha remarcado, a la vez que ha pedido a quienes están llamados a liderar este proceso que no piensen en lo que pueden "perder personalmente" sino en lo que puede ganar la ciudadanía.

IMPUESTOS

El líder del Ejecutivo ha anunciado que pretende "rediseñar" el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales. "Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno".

Asimismo, Sánchez ha confirmado que el nuevo sistema fiscal tendrá "en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto", incluirá "figuras tributarias" para "desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente" y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.

Así, Sánchez ha asegurado que esta "figura impositiva finalista" estará "vinculada al sector financiero" y servirá para complementar las cotizaciones, como vía de ingresos a la Seguridad Social, y contribuirá "a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores".

PISOS TURÍSTICOS Y VIVIENDA

El Gobierno excluirá la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para "ajustar" de este modo la definición de arrendamientos de temporada. Además, también pretende elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años. Otra iniciativa prevista, ha explicado, es limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda.

Como ya anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su comparecencia en el Congreso, Sánchez ha concretado que el plan estatal de vivienda 2018-2021 se va a reorientar hacia la vivienda pública y de alquiler. Impulsarán así un parque de 20.000 viviendas públicas destinadas "de forma indefinida" al alquiler en aquellos municipios que acrediten esa demanda.

AUTOCONSUMO ENERGÉTICO

El Gobierno apoyará medidas de autoconsumo energético y eliminará trabas y barreras para que los ciudadanos sean partícipes de una transición energética.

Sánchez ha reiterado que el Ejecutivo aprobará una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, así como un Plan Nacional de Integración de Clima y nuevas medidas para la innovación tecnológica y su desarrollo.

Sánchez ha recalcado que el Gobierno pretende impulsar una transición ecológica y "ubicar a la sociedad civil en el centro de su labor, con medidas de autoconsumo energético y con la eliminación de trabas y barreras".

SANIDAD Y EUTANASIA

El presidente ha anunciado que los pilares en los que se va a asentar su política sanitaria es en garantizar la igualdad de género y derechos y el empoderamiento del paciente.

Así, Sánchez ha recordado algunas de las medidas como la recuperación de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que todas las personas, con independencia de su situación administrativa, puedan recibir asistencia sanitaria, o la eliminación de los copagos farmacéuticos.

Además, el presidente del Gobierno ha reiterado que se va a modificar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) para reincorporar la financiación pública de tratamientos de reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas. "Un derecho que el anterior gobierno eliminó y que este gobierno ha recuperado", ha destacado.

Finalmente, Sánchez ha mostrado su deseo de que el Congreso de los Diputados apruebe la ley de eutanasia, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, porque "supondrá la conquista de derechos y libertades de la sociedad española".

EMPLEO

Sánchez ha anunciado que aprobará un plan de choque para frenar el elevado paro juvenil y promover el empleo entre los jóvenes, con el impulso del contrato de relevo y prácticas y con una nueva regulación de programas para becarios.

Ha explicado que en los próximos meses se pondrán en marcha nuevas medidas para promover los contratos de relevo e impulsar nuevos instrumentos de políticas activas y formación para los jóvenes.

Asimismo, el presidente del Gobierno también se ha comprometido a derogar el artículo del Código Penal 315.3 que castiga con penas de hasta tres años a aquellos que coaccionan en una huelga y "persigue los delitos relacionados con la libertad sindical".

EDUCACIÓN

Sánchez ha planteado que la desigualdad arranca en España a una edad "intolerable" y ha apostado por eliminar los aspectos contrarios al principio de igualdad de oportunidades y de segregación escolar.

Tras defender que para su Gobierno no existe el gasto en educación sino la inversión, se ha comprometido a recuperar la senda de los niveles de inversión que permita competir con países del entorno y a incrementar la cuantía de las becas para los alumnos con menor nivel de renta.

También ha ofrecido diálogo a los grupos parlamentarios y la comunidad educativa para consensuar un acuerdo que estabiliza el sistema y ha recordado medidas ya anunciadas, como que la asignatura de religión no compute académicamente y que en su lugar lo haga la de valores cívicos y éticos.

DÉFICIT

El presidente ha convocado para este jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir la nueva senda de déficit público que sube hasta el 0,3% del PIB la meta para las comunidades autónomas en 2019, dos décimas más que representarán 2.400 millones de euros adicionales.

Sánchez ha incidido en que el Gobierno cumplirá con los compromisos de Bruselas y con la estabilidad presupuestaria y que plantea conjugar el saneamiento de las cuentas públicas con la reconstrucción del Estado de bienestar.

Ha ratificado que la nueva senda de déficit aumentará el objetivo en el 2,7% del PIB para 2018, frente al 2,2% anterior, y marcará el 1,8% del PIB para 2019, frente al 1,3% previsto por el anterior Ejecutivo.