Los Presupuestos de 2017 incluyen la bajada del IVA cultural al 10%, según Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera , ha afirmado este jueves que los Presupuestos Generales de 2017 incluyen la bajada al 10% del IVA cultural relacionado con los espectáculos en directo y no contemplan ningún impuesto medioambiental ni tampoco sobre las bebidas azucaradas.

No contemplan ningún impuesto medioambiental

En rueda de prensa en el Congreso, Rivera ha valorado el acuerdo de 4.087 millones de euros que ha alcanzado Ciudadanos con el Ejecutivo para incluir en los presupuestos partidas sociales y de inversión en Educación, Formación o Innovación.

Rivera ha dicho que las cuentas de este año, que serán aprobadas mañana por el Consejo de Ministros "incorporarán la vuelta al IVA al 10% en el ámbito cultural relacionado con el teatro, la música y la danza".

"Es una buena noticia este presupuesto porque da estabilidad política a España", ha señalado, tras recordar que los 4.087 millones son 327 más que los exigidos en un principio por Ciudadanos en el pacto de investidura entre el PP y Cs.

Además ha añadido que los presupuestos contarán con una inversión permanente anual para acabar el Corredor Mediterráneo en 2020, así como inversiones para el Corredor Atlántico.

El presidente de Ciudadanos se ha mostrado a favor de impulsar la Y vasca y de revisar el Régimen Especial Fiscal y Económico canario, y así se lo ha hecho saber al PNV y a Coalición Canaria de cara a que apoyen los presupuestos.

Además, ha vuelto a pedir al PSOE "responsabilidad" para que no bloquee unas cuentas "que acaban con los recortes y no suben los impuestos" y les ha urgido a que "en una segunda fase" del trámite parlamentario "no ponga trabas" y puedan ser aprobados.

Rivera ha subrayado que para cuadrar las cuentas no ha sido necesario subir ni el IRPF ni el IVA y ha señalado que una exigencia de Cs era no incluir mayor presión fiscal con nuevos impuestos como sobre las bebidas azucaradas o sobre el medioambiente, tal como preveía el Gobierno.

"El Gobierno ha retirado estos nuevos impuestos del acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho.

El presidente de Ciudadanos mantuvo anoche una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le transmitió que está casi seguro conseguir el apoyo del PNV, que sumarían los 175 diputados necesarios para salvar el debate de totalidad en una tercera votación por empate.

En total el acuerdo incluye 4.087 millones de euros, de los 1.915 millones corresponden a partidas sociales para "levantar" a la clase media perjudicada por la crisis económica, y otros 2.100 millones son para "el futuro, la innovación y el conocimiento".

De esta forma, la partida que amplía la tarifa plana para autónomos de 6 meses a 1 año suma 480 millones, mientras que el complemento salarial para acompañar los bajos sueldos de menores de 30 años, asciende a 500 millones.

También ha destacado partidas destinadas a planes de choque para ayudar a parados de larga duración y 340 millones para luchar contra la pobreza infantil, así como 100 millones más para la dependencia, lo que asciende este presupuesto un 10 %.

El acuerdo incluye el aumento de la partida destinada a los permisos de paternidad.

Por otra parte, de los 2.100 millones destinados a modernizar la Economía, como la Justicia, o fomentar la Educación y la Formación, la partida más destacada es la de los cheques de formación, que asciende a 1.200 millones.

"Para que libremente los parados reorienten su formación de forma libre y no estén en manos del monopolio sindical", ha dicho Rivera.

Las partidas en Educación se distinguen en unos 30 millones para un plan contra el fracaso escolar y en 50 millones para ofrecer libros de texto gratuitos a las familias que no pueden pagarlos.

En cuanto a inversión en I+D+i, el presupuesto sumará cerca de 600 millones de euros, 500 millones para la Red Cervera y otros 100 millones para fomentar la economía digital.

También se reforzará la lucha contra el fraude fiscal con una partida de 100 millones de euros.

"Gracias a los votantes de Ciudadanos, España va a tener Presupuestos. Gracias a los votantes que confiaron en un cambio útil. Hoy no es el bipartidismo ni los viejos partidos los que figuran", ha afirmado Rivera, al tiempo que ha destacado que la legislatura se impulsa con los Presupuestos de 2017 y "España se pone en marcha".