Políticos e intelectuales promueven el manifiesto 'Por un fin de ETA sin impunidad'

La presentación ha contado con presencia de muchas de éstas, así como con la expresidenta del PP vasco, María San Gil, o el portavoz de Ciudadanos Euskadi, Nicolás de Miguel, entre otros.

La presidenta de Covite ha señalado que este texto "es totalmente plural" porque "la dignidad es transversal". "Estamos aquí los que siempre hemos estado siempre frente al terrorismo y con las víctimas. Esa sociedad civil es la verdaderamente importante. No seremos tantos, pero estamos rodeados de los mejores", ha destacado.

Además, ha señalado que esta iniciativa "urgía" porque no se puede aceptar que "unos mediadores fichados por ETA se estén arrogando la representación de la sociedad civil vasca y navarra". "No nos representan, sí representan a esa parte de la sociedad civil de la izquierda abertzale, de los que siempre han estado de perfil, la sociedad civil que ha aplaudido a ETA, los ha justificado y los sigue justificando", ha afirmado.

Ordóñez ha subrayado que no se puede permitir que "los que han gestionado el terror, ahora gestionen la paz". Además, ha explicado que el manifiesto presentado es "clarísimo" en su rechazo al "proyecto político de ETA", así como "a la impunidad" y a una política penitenciaria "con atajos, fuera de la Ley", al tiempo que defiende "la justicia, la verdad y el relato veraz de lo ocurrido" porque "nos estamos jugando mucho".

"Si no derrotamos el proyecto político que sirve para matar, estaremos enseñando a las nuevas generaciones que matar ha servido para algo, por eso nos jugamos tanto y por eso estamos hoy aquí también", ha advertido.

Pagazaurtundua ha explicado que no han elaborado este manifiesto sólo por las víctimas y por la "dignidad" de la sociedad vasca, sino también por los "depredadores morales y políticos" y "contra el totalitarismo". "No nos conformamos con que no nos maten, tenemos sueños grandes, y sabemos que esta sociedad no terminará de curar bien las secuelas mientras la vergûenza moral no se instale en esa gente que ahora son depredadores morales y que nos quieren someter", ha defendido.

"Quieren someter el lenguaje, quieren que se genere un tabú de no contar la verdad para no provocarles, que juguemos todos a la equidistancia especialmente los que hemos sido perseguidos y sino podríamos tener el peligro de ser estigmatizados nuevamente", ha señalado la europarlamentaria de UPyD.

Además, ha señalado que los demócratas tienen que "desmantelar" otros arsenales, además de los de las armas de ETA, porque "han sido derrotados operativamente pero no políticamente y siguen siendo, lo son en este momento depredadores morales que nos quieren someter y domesticar".

"Esto no puede ser", ha apuntado, para añadir que "nunca fue un tema sólo de asesinato, sino de dominar, de neutralizar otras maneras de ver la realidad, otras ideologías políticas y lo que significa en el fondo la libertad de conciencia". Pagazaurtundua ha defendido que "eso es lo que tenemos que ganar en el País Vasco".

Por su parte, Savater ha destacado que representan "a la sociedad civil que se ha enfrentado a ETA y ha padecido a ETA" y que no quieren que "ahora cambien las armas, por las de mentir, las de engañar y las de falsificar el sentido político de la derrota de ETA".

En este contexto, ha incidido en que la derrota de la banda terrorista "ha sido policial, militar", pero también tiene que ser "política", de manera que "el ideario, el mundo ideológico perverso de ETA no se imponga al resto de la sociedad vasca".

Tras denunciar que el terrorismo es "la mayor corrupción política de este país", ha señalado que no quieren que "los corruptos que han apoyado, practicado y que se han beneficiado del terrorismo ahora saquen rédito y sean los que se lleven el gato al agua".

En este sentido, ha sostenido que "ha llegado la hora de perseguir la verdadera gran corrupción que ha habido aquí, que es el terrorismo, con todas sus secuelas, que no sólo son sangrientas, sino también económicas, de poder, de ocupar puestos de los que se habían ido, etc".

A su juicio, supone un "espectáculo lamentable" que partidos políticos "constitucionales" que "tienen muertos y que han puesto muertos también de ETA" ahora "se reúnan a hacer el paripé absurdo que hubo ayer para, aparte de ver si se puede sacar a los presos cuanto antes cumplan o no cumplan las condenas, apoyar a la izquierda abertzale", en alusión al acto llevado a cabo este pasado jueves en Bilbao en apoyo al desarme de la banda armada.

Savater ha sostenido que "ETA es el aval que tiene la izquierda abertzale para participar en política", lo que "les hace creíbles", a lo que ha añadido que las armas de la banda armada son "una anécdota", porque "en el fondo lo que pasa" es que en ETA "ya no pueden emplearlas, no tienen ni gente, ni posibilidades de usarlas".

En este contexto, ha señalado que lo que pretenden ahora en ETA es cambiarlas "por otras que sí están empleando, las de la mentira y de la corrupción política, es decir, las de aprovecharse del miedo inoculado en la sociedad para hacer prosperar sus ideas" y "arrinconar a los partidos constitucionales".

Martín Alonso ha denunciado que en el acto convocado para este sábado en Baiona por los autodenominados 'artesanos de la Paz' con el que aseguran se dará por finalizado el desarme de ETA "enaltece, se justifica y legitima el credo que ha servido para causar víctimas".

Asimismo, ha señalado que "el 8 de abril tendría que ser un acto de catarsis, de purificación, pero va a ser de apoteósis de refuerzo" y ha abogado por "hacer lo posible para que el post terrorismo no sea también el tiempo de la postverdad".

También ha criticado la "niebla mental basada en el relato y el ideograma del conflicto" que "se quiere justificar ahora" con un "correlato moral" de la "equivalencia de los sufrimientos e indiferenciación del pasado en un gris en el que todos sufrimos".

Después de apuntar que la reinserción de los presos es "algo muy deseable" para sus víctimas, que "nunca han predicado la venganza", ha subrayado que "un victimario que no se arrepiente es un cadáver moral" y los que salen de la cárcel "presumiendo, alardeando de su pasado y reafirmándose en sus prestaciones entregadas a la patria están en la antítesis de la rehabilitación, que es un cambio interior".

Luis Castells ha censurado la "operación de enmascaramiento" que, a su juicio, se está llevando a cabo de la historia reciente, para "oscurecer lo que ha sido el pasado" en Euskadi y, frente a ello, ha sostenido que hay que "intentar entender lo que pasó y lo que significó el mundo del terrorismo, que no sólo era los más de 800 asesinatos que cometió sino el terror que extendió en la sociedad vasca". "Hay que conocer el pasado preguntándonos por las razones de lo que ocurrió y llegando a expresar todo el terror y el horror que se vivió en la sociedad vasca durante el tiempo que ha existido ETA", ha incidido.