Podemos rechaza un pacto con EH Bildu y PNV porque "deben pasar un tiempo en la oposición"

En una entrevista, el secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha aludido también a las manifestaciones que ha realizado en los últimos días el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, para llegar a acuerdos entre Podemos, PNV y EH Bildu. "Creemos que es el momento de que el PNV pase, cuando menos, un tiempo en la oposición".

"Es el momento de conformar un gobierno de cambio político en Euskadi que pasa por desalojar de las instituciones a aquellas personas o partidos que llevan gobernando más de 30 años. Un pacto con el PNV no cumple con esas condiciones", ha aseverado. Además, ha considerado que las acusaciones de "populismo barato" y las referencias a "peligros" como el de Trump y Pablo Iglesias que ha realizado Ortuzar, "tienen una carencia de sentido bastante alta".

"Es evidente que entramos en precampaña y que las declaraciones van a empezar a ser más fuertes, sobre todo, entre dos partidos políticos que se consideran en estos momentos enfrentados por el primer puesto en las elecciones autonómicas", ha insistido.

A su juicio, "ya ha caducado" el discurso en el que se acusa a Podemos "de populismo barato, del no programa, del discurso vacío", cuando está, día tras día, "planteando cuestiones políticas, programáticas y trabajando en las instituciones". "Eso ya no vale y la gente ya no se lo cree", ha asegurado.

Pactos

El secretario de Organización de Podemos Euskadi cree que es pronto todavía para hablar de pactos, y en referencia a las declaraciones de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que aseguró que, tras los próximos comicios vascos "se abre un eje muy interesante de políticas de izquierdas entre su partido, EH Bildu y la formación de Pablo Iglesias, ha recordado que, hasta el momento, los socialistas "han optado por ser muleta del PNV y por sostenerle en el poder en la mayoría de las instituciones".

Sin embargo, sí cree que, en materia socioeconómica, puede haber "una cercanía" entre su formación y el PSE-EE, por lo que no descarta que se puedan producir acuerdos. "Eso no significa que pueda haber pactos de gobierno o no, pero podemos llegar a desarrollar políticas sociales, seguro", ha indicado.

También considera que su partido tiene "cercanías" en políticas socioeconómicas con EH Bildu, aunque ha recordado "las profundas diferencias" que mantienen "en cuestiones de pacificación y normalización", aunque no cree que la manera de "avanzar" sea la de realizarle exigencias, como el reconocimiento del daño causado.

"Creemos que, sobre todo, ETA tiene que reconocer el daño causado, tiene que desarmarse y tiene que disolverse, pero creo que, entre los partidos políticos, el principal avance será mediante el diálogo, la multilateralidad y bilateralidad, poniéndolo sobre la mesa y avanzando todos al unísono", ha indicado. No obstante, ha precisado que Podemos "tiene claro que EH Bildu, en materia de normalización y pacificación, tiene que hacer avances", y ha considerado que todos los demás también tienen que dar pasos para mejorar la actual situación.

Por ello, ha abogado por "avanzar principalmente hacia un marco de convivencia política que en este momento no se está dando, porque, a pesar de que la sociedad vasca va muy por delante de los partidos políticos y realiza avances en materia de pacificación y normalización, como pueden ser los encuentros entre víctimas y victimarios, los partidos políticos todavía están en un bloqueo en el Parlamento".

"Obviamente, tiene que haber un reconocimiento del daño causado, el desarme de ETA, un cambio en la política penitenciaria del Estado español, y son cuestiones que hay que abordar con valentía, poner sobre la mesa ya avanzar en la justicia, la verdad y en la reparación", ha aseverado. Lander Martínez cree que también "el entramado institucional vasco necesita una mejora y tiene mucho que avanzar", y ha apostado también porque se transfieran en su integridad las competencias contempladas en el Estatuto de Gernika.

Tras señalar que su partido no se ha planteado si reclamará en su programa electoral reclamar un referéndum para Euskadi, ha precisado que si en el Parlamento vasco se propone ese debate, su partido estará "a favor de cualquier tipo de consulta que plantee una decisión democrática de la ciudadanía". "Y, desde luego, empujaremos y llevaremos hacia adelante con las decisiones que tome el Parlamento vasco. Si su decisión es que haya un referéndum, entonces, lo haremos", ha asegurado.