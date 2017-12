Podemos y PNV critican que Interior les excluya del Pacto Antiyihadista

Unidos Podemos y el PNV han criticado que el Ministerio del Interior excluya de la reunión del Pacto Antiyihadista prevista para mañana a los partidos que, como es su caso, acuden como "observadores" , aunque no hayan suscrito el acuerdo por sus discrepancias con sus medidas penales.

Tanto la formación morada como el PNV mantienen las discrepancias que les llevaron a no suscribir el texto en 2015, según han confirmado fuentes de ambas formaciones, y lamentan que se intente prohibir su asistencia en condición de observadores.

No obstante, mientras Podemos ha solicitado al Ministerio del Interior que les informe de la hora y el lugar de la reunión porque su voluntad es asistir, el PNV ha anunciado que no acudirá, ya que entiende que la invitación a esa jornada de trabajo es, según se indica, "entre los partidos políticos que lo han suscrito".

Los nacionalistas vascos consideran que la propia invitación excluye así la posibilidad de acudir como observador a la reunión de mañana.

El Ministerio de Interior se dirigió también por escrito la semana pasada a Unidos Podemos a través de la Secretaria de Estado de Seguridad, para informarle de la próxima reunión del Pacto Antiyihadista y comunicarle que, si tenía interés en asistir, "y suscribirse por tanto al acuerdo", debía comunicarlo lo antes posible.

Ante dicha solicitud, Unidos Podemos respondió reiterando que su voluntad era asistir al encuentro en su condición de "observadores", como así acordaron en su día con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y reclamó que les comunicaran los detalles del encuentro para poder asistir, aunque, según fuentes de la formación morada, aún no han recibido respuesta.

"No creemos que haya ninguna razón por la cual se pueda intentar impedir que vayamos a esa reunión", ha afirmado esta mañana el responsable de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, al tiempo que ha advertido de que, si "alguien pretende hacer un uso partidista de la lucha antiterrorista", será "un miserable".

Mayoral, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha recordado que la última reunión, a la que asistieron otras fuerzas como observadores, entre ellas el PNV, fue muy positiva.

"Creo que es interesante que vayamos el resto de fuerzas políticas, aunque no comulguemos con los contenidos de ese pacto o no compartamos que a los titiriteros haya que meterlos en la cárcel por hacer una obra de teatro y no creamos que eso sea luchar contra el terrorismo", ha subrayado.

Mayoral defiende que todas las fuerzas democráticas puedan acudir mañana a la reunión, como ocurrió la última vez: "¿O acaso no es interesante que venga el PNV, que tiene miles de agentes de la fuerza publica a sus ordenes en Euskadi?", se ha preguntado.

Para el diputado de Unidos Podemos es importante que todos los partidos puedan participar en estas reuniones y ha apelado a que "no se haga partidismo con la lucha antiterrorista", porque en este momento "lo que hace falta es dar un mensaje" de "respaldo de todas las fuerzas democráticas" a las fuerzas de seguridad y la judicatura.

"No es el momento de los miserables, ahora habrá que retratarse. Si alguien quiere hacer uso partidista de lucha antiterrorista, será un miserable", ha advertido tras adelantar que Unidos Podemos tiene "toda la intención" de ir a la reunión de mañana.

Por su parte, el PNV explica que "mantiene, sin ningún género de duda y como siempre ha hecho, su firme compromiso en la lucha contra cualquier fenómeno terrorista y contra el terrorismo yihadista en particular".